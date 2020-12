Home Alone est le film de Noël le plus populaire d’Amérique selon un nouveau sondage

Seul à la maison est le premier film de Noël en Amérique cette année. Les singeries de Kevin McCallister divertissent les familles pendant les vacances depuis 30 ans maintenant, et sa popularité ne faiblit pas du tout. Les familles qui ont grandi avec le classique des vacances à succès l’ont partagé avec les nouvelles générations, ce qui ne devrait pas être surprenant car les gens sont toujours à la recherche de nouvelles traditions de vacances.

Aujourd’hui, c’est la journée nationale du marathon des films de Noël, qui est une journée pour que tout le monde puisse aller de l’avant et regarder tous ses films de vacances préférés. Selon un récent sondage à l’échelle de l’État, Seul à la maison est le film le plus populaire à jeter dans ces crises. Sur les 50 états, Seul à la maison était le plus populaire dans 15 États au total. Le film est sorti en salles en novembre 1990 et est rapidement devenu un succès au box-office, gagnant 476,7 millions de dollars dans le monde. C’était la comédie la plus rentable de tous les temps jusqu’à La gueule de bois 2 est sorti en 2011.

Années 2000 Comment le Grinch a volé Noël est le deuxième film de Noël le plus populaire en Amérique cette année. Le film n’a pas été vraiment un succès auprès des critiques lorsqu’il est arrivé en salles, mais il est depuis devenu un classique des vacances. Le Polar Express est au numéro trois cette année. Le classique animé par ordinateur a inauguré une nouvelle façon de faire des films numériquement et a été répertorié dans le Guinness World Records 2006 comme le premier film de capture entièrement numérique.

2018 Chroniques de Noël est au numéro 4 des films de Noël préférés des États-Unis. Les gens ont adoré voir Kurt Russell comme le père Noël et étaient très heureux de le voir revenir cette année Chroniques de Noël 2, qui est maintenant diffusé sur Netflix, avec le premier versement. Au numéro 5 est Elfe. La comédie familiale a été réalisée par Jon Favreau et met en vedette Will Ferrell dans le rôle de Buddy the Elf. Il a rapidement acquis le statut de culte lors de sa sortie en 2003, et est toujours en tête de nombreuses listes de films de Noël.

Le cauchemar avant Noël est au numéro 6 des films de Noël les plus populaires. Le classique stop-motion de Tim Burton est sorti en salles en 1993, où il a été un succès auprès du public. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne un classique des fêtes, qui est même revisité à l’Halloween. Au numéro 7 est le controversé Mourir dur. Beaucoup se sont disputés pendant des années pour savoir s’il s’agissait d’un vrai film de Noël, mais le réalisateur John McTiernan a récemment déclaré qu’il en était définitivement devenu un au fil des ans.

Le Père Noël, L’amour en fait, et La princesse Switch occupez respectivement les 8e, 9e et 10e places dans les films de Noël préférés des États-Unis. Bien que de nombreux classiques soient mentionnés ci-dessus, il en manque plus que quelques-uns. Une vie merveilleuse, Scrooged, Gremlins, et Une histoire de Noël ne sont que quelques-uns qui auraient pu figurer dans cette liste des dix premiers de National Today. Vous pouvez voir la liste des dix premiers ci-dessous.

Les dix meilleurs films de Noël

1. Seul à la maison

2. Comment le Grinch a volé Noël

3. Le Polar Express

4. Chroniques de Noël

5. Elfe

6. Le cauchemar avant Noël

sept. Mourir dur

8. Le Père Noël

9. L’amour en fait

dix. La princesse Switch

Sujets: Seul à la maison