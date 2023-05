Holt McCallany et Julianne Nicholson rejoignent le nouveau thriller amateur de la CIA de Rami Malek

Un nouveau thriller d’action de la CIA intitulé Amateur saute sur le rôle des studios du 20e siècle, et son casting déjà étoilé est sur le point de grossir encore plus. Selon un rapport de Deadline, les deux Holt McCallany et Julianne Nicholson sont officiellement venus à bord du projet à gros budget.





Amateur, qui est basé sur un roman original de Robert Littell, devrait être un thriller d’espionnage de la CIA bourré d’action parfaitement adapté au grand écran. Il est dirigé par James Hawes, qui a précédemment travaillé sur le thriller dramatique AppleTV + Chevaux lentsqui mettait en vedette Gary Oldman (Oppenheimer), Olivia Cooke (Maison du Dragon), et Kristin Scott Thomas (Tomb Raider). L’adaptation du scénario est Ken Nolan, avec des révisions effectuées par Scott Frank et Gary Spinelli. Les producteurs incluent Hutch Parker et Dan Wilson. Le casting de la liste A comprend jusqu’à présent Rami Malek (Pas le temps de mourir) dans le rôle principal avec les nouveaux venus Holt McCallany (Allée des cauchemars) et Julianne Nicholson, qui a récemment joué le rôle de la mère de Marilyn Monroe dans le film dramatique controversé Blond (2022). Parmi les autres acteurs notables, citons Adrian Martinez (Renfield), Caitriona Balfe (Ford contre Ferrari), Laurence Fishburne (John Wick : Chapitre 4), et Rachel Brosnahan, qui sort tout juste de la dernière saison de la série primée d’Amazon La merveilleuse Mme Maisel.

La prémisse du film est centrée sur la vie du cryptographe de la CIA Charles Heller (Rami Malek), qui devient incroyablement bouleversé lorsque sa femme est soudainement tuée dans un attentat terroriste à Londres. Il exige que ses patrons de la CIA poursuivent les suspects à l’origine de l’attaque, mais ils choisissent de détourner le regard en raison de conflits internes. Ne voyant pas d’autre moyen, Heller décide de faire chanter l’agence pour qu’elle le forme et lui permette de poursuivre lui-même les auteurs. McCallany jouerait le rôle du directeur adjoint de carrière de la CIA Moore, « tuez qui nous voulons », mais il n’est pas encore officiellement confirmé pour ce rôle spécifique. Le rôle de Nicholson est toujours complètement caché.





Les derniers projets de McCallany le mettant en avant

Holt McCallany a émergé de plus en plus au premier plan dans une variété de projets ces derniers temps, y compris celui de Netflix Chasseur d’esprit série (2017-19) en tant qu’agent du FBI Bill Tench, le drame juridique d’AMC 61e rue (2022), le thriller psychologique Nightmare Alley de Guillermo del Toro (2021) et devrait faire une apparition en tant que secrétaire à la Défense Bernstein dans Mission Impossible : Dead Reckoning, deuxième partie (2024), qui sera le couronnement final de la légendaire franchise d’action de Tom Cruise. Il jouera également le champion lutteur Fritz von Erich dans le prochain film d’A24 Griffe de fer.

Quant à l’autre nouveau membre de la distribution, Julianne Nicholson est récemment apparue dans Blond, le film Netflix mettant en vedette Ana De Armas dans une performance nominée aux Oscars en tant que Marilyn Monroe. Elle est également apparue dans le rôle de Mary Yankovic, la mère du parodiste titulaire, dans le biopic comique BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic. Elle devrait également jouer avec Nicolas Cage et Michael Cera dans la comédie à venir Scénario de rêvequi vient aussi du studio A24.