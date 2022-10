Holt McCallany de Mindhunter incarnera la légende de la lutte Fritz Von Erich dans The Iron Claw

Le casting de La griffe de fer vient avec l’ajout de Chasseur d’esprit et Spectacle effrayant 2 étoile Holt McCallany. Par date limite, McCallany a rejoint le casting du film A24 qui jette un œil à la célèbre famille Von Erich de la lutte professionnelle. McCallany jouera le lutteur professionnel Fritz Von Erich, le patriarche de la famille Von Erich, avec les acteurs jouant ses fils de lutteur professionnel, dont Zac Efron, Jeremy Allen White et Harris Dickinson.





Sean Durkin écrit et réalise La Griffe de Fer. A24 produira le film avec Tessa Ross, Derrin Schlesinger et Harrison Huffman. House Productions développe le long métrage avec le soutien d’Access Entertainment et de BBC Film.

Le nom du film vient de la marque déposée de la famille Von Erich que Fritz et ses fils livraient aux adversaires sur le ring. Selon une description du film, La griffe de fer suit « l’ascension et la chute de la dynastie familiale des lutteurs qui ont eu un impact énorme sur le sport des années 1960 à nos jours ». Tragiquement, Fritz Von Erich perdrait cinq de ses six fils avant son décès, la plupart par suicide après des luttes dans l’industrie de la lutte professionnelle.

Ces dernières années, McCallany avait été acclamé pour son rôle principal dans deux saisons de Netflix Chasseur d’esprit. L’autre travail récent de l’acteur comprend des apparitions dans les films Colère de l’homme, La route de glaceet Allée des cauchemarsainsi que la série AMC 61e rue. McCallany jouera également un rôle important aux côtés de Tom Cruise dans la suite à venir Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie.





La griffe de fer raconte la tragique histoire vraie

Zac Efron jouera Kevin Von Erich, le seul des fils de Fritz Von Erich qui n’est pas mort dans sa jeunesse. Jeremy Allen White joue le rôle de Kerry Von Erich, le frère de Kevin qui a acquis une renommée mondiale lorsqu’il s’est produit pour la World Wrestling Federation (maintenant WWE) en tant que « Texas Tornado ». Kerry est décédé par suicide en 1993 à l’âge de 33 ans. Harris Dickinson joue également le rôle de David Von Erich, qui est mort de manière choquante et soudaine d’une maladie en 1984 alors qu’il n’avait que 25 ans.

Le premier des enfants de Fritz Von Erich, Jack Jr., est mort dans un accident anormal alors qu’il n’avait que six ans en 1959. Deux autres frères et sœurs sont également morts par suicide, avec Mike Von Erich mourant en 1987 à l’âge de 23 ans suivi de Chris La mort de Von Erich en 1991 alors qu’il avait 21 ans. La tragique histoire vraie des Von Erich, présentée dans un épisode de la série Vice Côté Obscur de l’Anneaua conduit certains fans de catch à suggérer que la famille avait été « maudite ».

La griffe de fer n’a pas encore de date de première.