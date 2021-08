Hollywood va supprimer des statues en référence à DW Griffith

Hollywood possède certains endroits qui sont devenus un véritable centre touristique en raison de leurs nombreuses références aux personnalités du passé qui ont contribué à façonner le cinéma américain tel que nous le connaissons aujourd’hui, bien que certains d’entre eux soient entourés de controverses.

C’est le cas du complexe commercial Hollywood & Highland, qui présente une série de colonnes et de statues d’éléphants en fibre de verre qui ornent le bâtiment en allusion claire à l’un des films de DW Griffith, un pionnier du cinéma américain qui, malgré ses contributions au langage cinématographique, il a un passé ouvertement raciste.

Ces ornements font allusion à la culture mésopotamienne et sont une reconstitution de l’ensemble d' »Intolérance », un film de 1916 réalisé par D, W. Griffith un an après la première de « The Birth Of A Nation », un film qui, malgré de grandes avancées dans les techniques narratives et le montage cinématographique, présente le Ku Klux Klan comme une « milice courageuse » qui défend les intérêts du peuple blanc pendant la Guerre civile américaine.

« The Birth Of A Nation » a non seulement été ouvertement condamné par la National Association for the Advancement of Colored People, l’une des plus grandes associations de droits civiques en Amérique, mais a également remis en question l’héritage présumé de Griffith dans l’histoire du cinéma.

Selon le Los Angeles Times, les nouveaux propriétaires d’Hollywood & Highland chercheraient à supprimer les références à l’ancienne bande Griffith dans le cadre d’un nouveau relooking du site. « C’est une véritable opportunité de s’éloigner des clichés d’Hollywood, des cordes de velours rouge et des grands studios », a déclaré Chad Cress, directeur de la création des copropriétaires de DJM.

L’avenir d’Hollywood doit vraiment soutenir quelque chose de plus inclusif que ce à quoi ressemble la culture d’aujourd’hui.

Suite aux rénovations de l’architecte David Glover, le nouveau look du lieu devrait être prêt d’ici l’été 2022, et le nom du centre « Hollywood & Highland » sera rebaptisé « Ovation Hollywood ». L’idée serait de présenter un nouveau panorama de couleurs pouvant séduire un jeune public.