Hollywood en deuil : Peter Bogdanovich est décédé

Le journaliste hollywoodien a confirmé une triste nouvelle. Après minuit ce jeudi, le réalisateur est décédé Peter Bogdanovitch. L’artiste avait 82 ans et était connu pour avoir travaillé dans des productions telles que Papier de lune Oui Le dernier spectacle d’images. La nouvelle a été révélée par sa fille, au médium susmentionné, mais les détails de son triste départ n’ont pas encore été dévoilés, ce qui fait Hollywood manquer un référent important. Parmi ses dernières œuvres, il a également joué dans un court métrage intitulé Nightwalkers, dirigé par la star de Jeu des trônes, Alfie Allen.

Bogdanovitch a commencé comme cinéaste par amour de l’art, comme on pourrait dire des cas de Steven Spielberg ou Quentin Tarantino, qui sont devenus administrateurs grâce à leur vaste connaissance de l’industrie. En cas de Pierre était particulier, puisqu’il est considéré comme l’un des référents de la Nouveau hollywoodien à partir des années 70, avec les projets qu’il a commencé à réaliser après avoir débuté comme critique de cinéma.

Le réalisateur était très important pour l’industrie et a été nommé deux fois pour le oscar pour son travail de cinéaste. Le plus important des deux était la tâche qu’il a accomplie avec Le dernier spectacle d’images, pour lequel il a reçu 8 nominations, dont la meilleure réalisation, le meilleur scénario et le meilleur film. Il s’agissait d’une production dans laquelle des personnages tels que Jeff Ponts Oui Berger cybille, qui a fini par être la femme pour qui il a quitté son ancien partenaire, Polly platt.

Dans la période la plus récente, Bogdanovitch avait également été vu jouer en tant qu’acteur, grâce au travail qu’il a fait dans Les Sopranos, où il était le mentor et le thérapeute de Jennifer Melfi. Le dernier film réalisé par le réalisateur était Elle est drôle comme ça, qui mettait en vedette des artistes tels que Jennifer Aniston, Owen Wilson Oui Sera forte. En 2018, il présente son dernier ouvrage, le documentaire Le Grand Buster, sur la vie de Buster Keaton.

Le récent caméo de Peter Bogdanovich

Parmi ses articles les plus récents, Bogdanovitch Il s’est distingué par sa participation à l’un des films d’horreur les plus importants de ces derniers temps. A été invité par Andy Muschietti Participer à Ça : Chapitre 2, où il incarne un réalisateur clairement inspiré du réalisateur argentin lui-même. Dans le film, il est apparu quelques minutes où il était considéré comme responsable du film écrit par Bill Denbrough, un personnage incarné dans la première partie par Jaeden martell et dans sa version adulte par James mcavoy.

