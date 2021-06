Hollywood a-t-il enfin compris le film dérivé ?

Les spin-offs de grandes franchises ont souvent mauvaise réputation, et pour cause. Mais une récente série de retombées solides nous porte à croire qu’elles pourraient être bénéfiques après tout…

Nous savons tous que les suites sont rarement meilleures que les films originaux. Les préquelles et les redémarrages ont une réputation encore pire. Mais le type de suite qui semble avoir la pire réputation est de loin le spin-off. Il s’agit traditionnellement de sorties Disney directes en VHS, sans aucun des acteurs originaux ni des esprits créatifs derrière eux. Comme les préquelles et les redémarrages, ils sont considérés comme un moyen facile pour Hollywood de gagner de l’argent supplémentaire auprès des fans qui ont adoré le film original.

Mais curieusement, les spin-offs ont connu une certaine renaissance au cours de la dernière décennie. Non seulement il y a soudainement de nombreux exemples de films dérivés solides réalisés par les grands studios hollywoodiens dotés d’une grande puissance de star, mais dans certains de ces cas, les films dérivés sont meilleurs que le ou les films originaux sur lesquels ils sont basés. Laissez cela couler pendant une minute. Comment est-ce possible?

On pourrait penser que pour qu’un spin-off existe, le film original devrait être très populaire et avoir été bien reçu. Sinon, le studio ne se serait pas embêté avec un spin-off. Mais dans le cas de nombreuses retombées récentes, l’attrait de ce ou de ces films originaux et l’appréciation d’une nouvelle direction pour explorer cet univers ont conduit à un regain de popularité. Et ces nouveaux films ne sont pas que des histoires parallèles intéressantes. Beaucoup d’entre eux forment maintenant la base d’une toute nouvelle franchise.

Pensez à des films comme Fast and Furious présente Hobbs & Shaw, Bourdon, Dead Pool, Credo, ou alors Spider-Man : dans le Spider-Verse. Chacun de ces films est un spin-off et a déjà donné naissance à une suite directe ou le fera dans les prochaines années. Dans le cas de Bourdon, Dead Pool, ou alors Spider-Man : dans le vers d’araignée vous pourriez faire un argument très convaincant sur la façon dont ces films sont meilleurs que le film original dont ils sont dérivés (idem pour Logan). Même les grands spin-offs récents qui ne sont pas forcément meilleurs que leurs prédécesseurs sont quand même sacrément bons (Voleur un, Venin, Le film Lego Batman, Trouver Dory).

Alors qu’est-ce qui se passe qui change l’approche de ces types de films ? Pourquoi Hollywood investit-il de l’argent dans des projets qui avaient peut-être auparavant la même réputation que Le roi Scorpion, ou alors Evan tout-puissant? Je pense que dans tous les cas, la réponse est le MCU. Le succès du MCU a permis une plus grande ouverture d’esprit des studios lors de l’exploration de projets dérivés en raison du succès des films Marvel. Mais tout aussi importante est la possibilité que le MCU ait ouvert le public pour qu’il soit plus réceptif aux films dérivés, surtout si le studio les achète dès le départ afin de leur fournir la même concentration et le même soutien que l’original. film(s).

En d’autres termes, Marvel a fourni un modèle à suivre pour les autres studios. Parce que les films Marvel étaient perçus comme de haute qualité bien que nombre d’entre eux soient des spin-offs, le public n’a pas associé la stigmatisation du film dérivé comme il aurait pu l’avoir dans le passé. Mais ce que le MCU fait de mieux avant tout, c’est de donner une raison solide à l’existence de leurs films dérivés. Ils ne se sentent pas seulement comme une excuse pour faire un autre film de super-héros. Ils font tous partie d’une histoire globale méticuleusement planifiée. Ils sont nécessaires pour une meilleure compréhension de l’ensemble de la franchise.

D’autres spin-offs plus récentes n’ont pas forcément le même mérite. Des films comme Bourdon ou alors Logan semblent inutiles à première vue, surtout compte tenu du temps et des efforts que ces personnages principaux ont été explorés dans les films originaux. Mais notre amour collectif pour ces personnages est ce qui nous intéresse et c’est ce qui nous intéresse à ces retombées. De plus, en déconnectant le personnage populaire du scénario principal de la franchise principale, les cinéastes ont plus de liberté pour raconter un type d’histoire différent.

Déchargées des attentes de la franchise d’origine, les spin-offs offrent plus d’opportunités à un personnage de grandir. D’une part, ils n’ont pas à partager le temps d’écran avec d’autres personnages/acteurs populaires. Leurs films dérivés peuvent répondre directement à leurs personnalités et à leurs tendances. Cela signifie qu’ils peuvent explorer de nouveaux endroits au lieu de vivre dans les limites qui ont déjà été établies dans la franchise. Dans des cas comme Logan, le personnage n’est pas chargé par les attentes d’établir le personnage comme on le voit dans des films comme Origines de X-Man : Wolverine et Le glouton.

À d’autres moments, un spin-off fonctionne comme un redémarrage. Des films comme Credo et Spider-Man : dans le vers d’araignée permettre à la franchise de se rétablir après des faux pas précédents avec des suites. Parce que les nouveaux films sont approchés comme un spin-off, ils ne créent pas nécessairement des connotations des mauvaises expériences que le public a pu avoir avec les entrées problématiques de la série originale. Plus important encore, ils peuvent tirer parti des bonnes expériences. Les spin-offs sont une excellente occasion d’utiliser la nostalgie pour gagner le cœur des fans dévoués. Voleur un et Solo les deux viennent à l’esprit comme des films qui rappellent la trilogie originale bien-aimée de Star Wars sans le bagage supplémentaire des versements ultérieurs.

Des films comme Hobbs & Shaw sont devenus un peu plus populaires en raison de la taille de la franchise dont ils ont été issus. Il s’agit d’un film qui se concentre sur deux personnages qui soutiennent essentiellement des personnages de la franchise originale. Alors que les studios continuent de produire de plus en plus de suites à une méga-franchise, cela entraînera l’ajout de nouveaux personnages dans le giron. Il n’y a que peu de temps qu’un personnage peut être donné au cours d’un long métrage, et si les versements ultérieurs ont plus de personnages partageant le temps d’écran, certains d’entre eux auront inévitablement le bout du bâton.

Lorsque cela se produit, les options sont soit de tuer certains personnages afin de donner aux autres plus de temps à l’écran, soit de les supprimer de l’histoire d’une autre manière. La franchise Fast & Furious a choisi un film dérivé pour Hobbs et Shaw afin qu’ils n’aient pas à se battre pour le temps d’écran dans F9. C’est un peu le contraire de l’approche du MCU consistant à consacrer des films individuels à certains personnages, puis à les réunir plus tard dans un croisement « film événementiel ». Donc, encore une fois, voici une autre opportunité où un spin-off pourrait avoir un sens dans l’environnement cinématographique moderne d’aujourd’hui.

De même, la franchise Star Wars et la franchise Harry Potter ont trouvé un autre créneau à exploiter avec leurs films dérivés. Pour ces deux franchises, l’arc de l’histoire principale qui a rendu la franchise populaire en premier lieu est terminé. Il serait possible d’ajouter plus de suites à ces scénarios originaux, mais le faire lorsque les histoires sont officiellement terminées rend déjà ces suites ultérieures inutiles et vous risquez de contrarier les fans dévoués.

La solution dans le cas de ces deux franchises était de se tourner vers des spin-offs pour de nouveaux longs métrages. Pour la franchise Harry Potter, le spin-off était également une préquelle, qui permettait de refondre certains personnages populaires, mais cela signifiait également se concentrer sur un nouvel ensemble de protagonistes. Avec Star Wars, les retombées que nous avons vues jusqu’à présent ont également été des préquelles. Ainsi, dans ces deux cas, les retombées sont une opportunité pour une franchise de combler certains des trous de son histoire, répondant ainsi aux fans existants tout en étant capable de faire des films avec de nouveaux acteurs et des talents créatifs qui pourraient plaire à de nouveaux fans.

Je ne suis pas encore prêt à dire que le spin-off a perdu son image de rafle d’argent éhontée, mais à tout le moins, nous pouvons convenir que la plupart des exemples modernes dans le cinéma grand public sont des exemples de studios faisant plus d’efforts qu’ils n’en avaient dans le passé. De même, vous pouvez dire que l’état de l’industrie cinématographique a évolué à un point où le spin-off peut avoir du sens dans certaines situations où une autre suite ou préquelle n’aurait pas fonctionné aussi bien.

Enfin, vous pouvez regarder tous ces exemples de spin-offs bien reçues et rentables et remarquer comment ils ont tous utilisé des méthodologies et des approches différentes pour leurs liens avec la franchise d’origine. Avec plus de retombées à gros budget en production et en route pour les salles dans les années à venir, ce n’est pas une tendance de courte durée. Tant qu’ils sont capables de maintenir une haute qualité et une rentabilité, il n’y a aucune raison pour que les studios arrêtent de les fabriquer. Avec suffisamment de temps et de succès, nous pouvons même considérer les années de formation du spin-off comme des douleurs de croissance…