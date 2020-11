Holly Sonders montre un décolleté majeur dans un bustier bas pour la dernière mise à jour torride

Holly Sonders a ravi les fans avec un aperçu de ses courbes meurtrières dans une photo scintillante pour sa dernière mise à jour Instagram. Dans la rupture, elle était chaude vêtue d’un bustier décolleté qui faisait étalage de ses nombreux atouts alors qu’elle prenait une pose sensuelle.

La femme de 33 ans avait téléchargé un barrage d’images séduisantes cette semaine, et elle a poursuivi la tendance avec cette photo à couper le souffle. Sonders a été photographiée en train de se préparer dans une salle de bain alors qu’elle était assise près du miroir d’une coiffeuse. Semblable à d’autres articles récents, elle a étiqueté son emplacement comme Las Vegas, Nevada.

L’ancienne animatrice de Fox Sports a été capturée par-dessus son épaule droite et son reflet a été capturé dans l’objectif pour le cliché en noir et blanc. Sonders était assise les jambes écartées et elle pencha la tête. Ses longs cheveux auburn étaient portés ondulés et écartés sur le côté alors qu’ils tombaient en cascade sur ses épaules. Une main a été levée avec une grande brosse tandis que l’autre a été soulevée pour toucher ses boucles lâches. Le visage magnifique du mannequin de fitness était partiellement couvert alors qu’elle lançait un regard noir.

Sonders arborait un ensemble révélateur qui a donné aux téléspectateurs beaucoup de plaisir pour les yeux. Elle arborait un bustier sans bretelles sombre qui était court et avait une fermeture à glissière sur le devant. Le produit de la Michigan State University a laissé la pièce partiellement décompressée, ce qui a contribué à accentuer son décolleté. Sonders portait une paire de jeans qui serrait fermement ses jambes et semblait également être décompressée. L’ensemble, couplé à la pose sensuelle, offrait un aperçu de sa silhouette sinueuse et faisait allusion à son ventre sculpté.

Pour la légende, la personnalité de la télévision a inclus une citation dans laquelle elle plaisantait sur le fait d’être une petite amie qui avait dépassé une salle de bain. Elle a tagué le photographe du tournage avant de télécharger la photo jeudi soir.

Un grand nombre des 482000 abonnés Instagram de Sonders ont pris connaissance de la publication, et plus de 4500 d’entre eux ont manifesté leur approbation en appuyant sur le bouton J’aime un peu plus de cinq heures après sa mise en ligne. Elle a reçu 150 commentaires pendant cette période, car ses réponses étaient parsemées d’émojis de cœur. Les fans ont laissé des compliments dans la section des commentaires et plusieurs ont répondu à la légende de Sonders.

«Obtenez une salle de bain à deux lavabos. Un pour elle et l’autre pour elle », a répondu l’influenceur Joel Freeman.

« Prends tout l’espace que tu veux huer !!!!! » un admirateur a écrit.

«Fait amusant, je suis très organisé… tout dans ma maison l’est», a commenté un adepte en ajoutant des emoji en forme de cœur.

«Si tu étais mon [girlfriend] vous pourriez avoir tout l’espace que vous désirez », a ajouté un autre.

Tel que couvert par L’Inquisitr, Sonders a présenté ses courbes plus tôt dans la semaine alors qu’elle frappait une balle de golf dans une robe moulante.