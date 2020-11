Holly Sonders montre sa minuscule taille et son buste bombé dans une «  robe de cocktail parfaite  » et partage sa boisson préférée

La robe de Holly étincelait et lui allait comme un gant.

Holly Sonders a ébloui ses fans en modelant une robe sophistiquée qui s’accrochait à son corps aux bons endroits. Mercredi, elle s’est rendue sur Instagram pour montrer la pièce chic qu’elle considère comme le look idéal pour sortir prendre un verre.

L’ancien hôte de Fox Sports portait une robe en tissu maillé noir extensible avec des fils argentés métalliques tissés partout. Le matériau scintillant était juste assez transparent pour montrer un soupçon de sa peau de bronze en dessous, là où il étreignait ses hanches galbées. La jupe du vêtement avait une fente haute sur la gauche, que Holly utilisa à son avantage en poussant sa cuisse tonique tout au long de l’ouverture révélatrice.

Elle a posé de profil et a courbé sa main droite autour de sa taille de guêpe, soulignant davantage sa petite taille. Son dos était cambré de sorte que sa poitrine était poussée vers l’avant pour afficher ses larges courbes. Sa robe avait de larges bretelles et un décolleté bas, mais ses riches cheveux couleur chocolat cachaient la plupart de son décolleté exposé à la vue. Elle portait sa crinière pleine sur son épaule gauche, où elle tombait en cascade jusqu’à son ventre. Les extrémités de ses mèches étaient bouclées.

Le modèle de fitness a gardé ses accessoires au minimum, s’assurant que les projecteurs étaient sur sa propre beauté. Son seul bijou visible était une paire de boucles d’oreilles en diamant solitaire. Elle portait également une paire de lunettes de soleil pliées avec une branche accrochée au cou de sa robe.

Holly pencha la tête et se tourna vers la caméra pour la regarder droit. Elle écarta ses lèvres et adoucit ses traits pour rendre son expression faciale sensuelle. Elle a terminé sa pose en levant la main gauche pour toucher l’arrière de ses cheveux. L’arrière-plan de sa photo était flou, mais cela semblait être un bar. Une géolocalisation a identifié l’emplacement de la photo comme étant Las Vegas.

Dans sa légende, Holly a révélé que son cocktail préféré était une mule de Moscou dans une tasse en cuivre réfrigérée, et elle a demandé à ses fans de partager leurs boissons préférées.

«Boire dans ta beauté !!!!!» Lisez une réponse à sa question.

Quelques disciples de Holly semblaient trop hypnotisés par ses yeux pour lui répondre.

«Vous avez les yeux les plus incroyables que j’aie jamais vus! Et vous rendez cette robe incroyable! a écrit un admirateur.

Un commentateur a accusé le modèle de modifier numériquement son image, et elle a eu le clapback parfait.

«Il semble que le visage photographié ne corresponde pas au corps», lit-on dans le commentaire.

«J’ai été retouchée chirurgicalement… aucune application bon marché n’est utilisée ici», a répondu Holly.

Tel que rapporté par L’Inquisitr, Holly a montré à ses fans à quoi ressemblait sa tenue de parti électoral la semaine dernière, et c’était plus révélateur que son look de cocktail.