Holly, la fille de Gordon Ramsay, parle de dépression après avoir été agressée à l’université

Holly Ramsay fait sa part pour briser la stigmatisation entourant les discussions sur la santé mentale.

La jeune femme de 21 ans est surtout connue comme la fille du chef Gordon Ramsay, mais elle essaie de tracer sa propre voie en lançant un nouveau podcast intitulé «21 & Over with Holly Ramsay».

Dans le premier épisode, Ramsay parle de son parcours en santé mentale lors d’une conversation franche avec la thérapeute Talitha (Tally) Fosh. Elle a commencé par parler honnêtement de la façon dont le fait de grandir sous les yeux du public a affecté la façon dont elle se perçoit et la façon dont le public la voit.

« Je suppose que j’ai toujours dépeint une image différente de ce qui se passait réellement et maintenant je suis prêt à parler davantage de mon parcours en matière de santé mentale et de simplement montrer le vrai moi plutôt que ce que je pense que les gens aimeraient voir », Ramsay mentionné.

La podcasteur nouvellement créée a expliqué qu’il y a environ six mois, elle a réalisé qu’elle n’était pas authentique sur ses comptes de médias sociaux et a déclaré qu’elle essayait d’être plus réaliste avec ce qu’elle publie.

«Il est difficile d’essayer de trouver l’équilibre entre rester fidèle à ce que je pense que les gens veulent voir et publier ce que je veux publier», a-t-elle déclaré.

Ramsay a révélé qu’elle avait commencé à ressentir des sentiments de dépression à l’âge de 13 ans et a déclaré que ses problèmes de santé mentale allaient et venaient depuis quelques années.

« Je me souviens avoir eu des sentiments prolongés d’être assez triste et de me sentir généralement assez vide, comme si je vivais juste au jour le jour et ne ressentais pas beaucoup de joie. Mais j’étais juste une adolescente, alors j’ai pensé que c’était tout à fait normal », at-elle mentionné. « L’idée de la dépression était tout à fait un tabou; personne n’en a vraiment parlé. »

La jeune femme de 21 ans s’est souvenue qu’elle s’était sentie confuse lorsque sa dépression disparaissait soudainement pour faire un retour inattendu et a déclaré qu’elle se sentait souvent coupable d’avoir éprouvé ces sentiments en premier lieu.

«Je ne savais pas pourquoi j’avais ces sentiments. Je suis très chanceux. J’ai une famille formidable, des frères et sœurs formidables avec qui je m’entends, j’aime et j’adore. Mes parents, ma relation avec eux est excellente. Alors je se sentait très coupable de se sentir comme ça », a-t-elle déclaré.

La jeune femme de 21 ans avec son père, le célèbre chef Gordon Ramsay. Darren Gerrish / WireImage

En revenant sur son enfance, Ramsay a déclaré qu’elle avait toujours lutté contre l’anxiété mais qu’elle n’avait pas toujours eu de nom pour les nerfs intenses qu’elle éprouvait.

«Je n’ai jamais su que c’était de l’anxiété; je pensais juste que j’étais timide par rapport à mes frères et sœurs», a-t-elle expliqué.

Au cours du podcast, Ramsay a révélé qu’elle avait été agressée sexuellement deux fois à l’âge de 18 ans et que ces rencontres l’avaient amenée au SSPT alors qu’elle étudiait la mode pendant sa première année à l’université.

« Je sortais beaucoup, je manquais la classe parce que j’étais sorti. J’allais beaucoup trop en boîte. Je ne m’amusais pas et je luttais beaucoup plus mais je ne m’en suis pas rendu compte parce que je pensais juste que c’était juste une gueule de bois ou juste beaucoup de travail », a-t-elle déclaré.

Après sa première année d’université, Ramsay a passé trois mois dans un hôpital psychiatrique en Angleterre et a reçu un diagnostic de SSPT, d’anxiété et de dépression. Depuis, elle suit une thérapie jusqu’à trois fois par semaine et dit que cela a énormément aidé.

«J’ai maintenant ces diagnostics que je porte avec moi. C’est déroutant et j’essaie de prendre le contrôle de mon récit et de l’utiliser pour faire quelque chose de bien», dit-elle.

