Hollow Knight: Silksong présente une nouvelle bande-annonce attendue

Après une série de rumeurs affirmant que »Hollow Knight: Chanson de soie » serait présenté lors de l’événement Xbox & Bethesda Games Showcase, il a été confirmé que le nouvel épisode du jeu populaire de Équipe Cerise Il sera disponible dès le jour de son lancement sur le service Xbox Game Pass. L’annonce a été faite avec une bande-annonce avec des images du jeu.

»Hollow Knight: Silksong » sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud Gaming dès sa sortie. L’extension annoncée il y a 4 ans a enfin donné de nouvelles nouvelles de son développement, même si de la même manière aucune date de sortie prévue n’a été donnée. Cependant, via le propre compte Twitter de Xbox, il a été confirmé que tous les jeux présentés seront révélés dans les 12 prochains mois.

Le nouvel opus du jeu vidéo indépendant du genre metroidvania nous mettra aux commandes de Hornet, une princesse de guerre et protectrice du royaume d’Hallownest. Silksong prévoit de ramener la formule classique qui a fait le succès de la franchise, avec des combats difficiles, une exploration massive dans un monde plein de plates-formes, et divers personnages et quêtes secondaires.

Le genre Metrodivania est né des jeux vidéo qui utilisent les mécaniques des jeux vidéo classiques »Metroid » et »Castlevania ». Ce sont principalement des jeux d’action et d’aventure en deux dimensions qui nous emmènent dans un immense monde labyrinthique, se distinguant par être des jeux d’exploration avec de grandes doses d’action. » Hollow Knight » est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs metroivania de l’histoire, c’est pourquoi » Silksong » a été l’un des versements les plus attendus de ces dernières années.

« Découvrez un royaume enchanté tentaculaire dans » Hollow Knight: Silksong « , la suite du jeu d’action-aventure primé », lit-on dans le synopsis officiel du jeu. « Explorez, combattez et survivez en vous élevant au sommet d’une terre sous le charme de la soie et de la musique. »

Hornet a été capturée et transportée dans cette terre inconnue, où elle doit affronter divers adversaires et résoudre des mystères alors qu’elle escalade un périlleux pèlerinage au sommet du royaume. La suite n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait être diffusée en 2023.