Hollow Knight : Silksong : date de sortie et toute l’actualité du jeu vidéo

L’industrie du jeu vidéo a suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années pour les titres des studios indépendants, générant beaucoup de buzz par opposition aux jeux des grandes entreprises. De par sa mécanique innovante et ses sections visuelles incroyables, tel est le cas de »Chevalier creux », l’un des jeux vidéo les plus acclamés de ces dernières années et qui est devenu un standard dans le monde du gaming.

Développé et édité par le studio Équipe Cerise en 2017, » Hollow Knight » est une action-aventure metroidvania en 2D à défilement latéral qui s’est vendue à plus de trois millions d’exemplaires et a remporté de nombreux prix. Récemment, le studio a annoncé une suite intitulée »Hollow Knight: Chanson de soie », qui présente Hornet, un personnage important dans l’intrigue de »Hollow Knight », comme personnage principal.

Vous pourriez également être intéressé par : Les meilleurs jeux vidéo de 2022 jusqu’à présent passés en revue par les critiques







Il y avait très peu d’informations sur le jeu jusqu’à ce qu’une nouvelle bande-annonce soit révélée dans le récent Vitrine des jeux Xbox et Bethesda, qui présentait des éléments de gameplay et promettait une date de sortie dans les 12 prochains mois. C’est ce que de nombreux fans attendent du nouveau »Hollow Knight: Silksong ».

Améliorations du mouvement et de la mécanique de Hollow Knight

Considérant que »Hollow Knight » est un jeu de plateforme, le mouvement est un point clé dans ce genre, les joueurs ressentant une grande satisfaction en réponse à chacun de leurs sauts. Le premier feu a été acclamé pour sa dynamique de mouvement, où les combats de boss avaient des mouvements précis où les joueurs devaient réagir pour les vaincre. » Silksong » semble prêt à améliorer ce système et à créer un défilement et un rebond plus fluides et plus satisfaisants.

Nouveau système d’outils dans Silksong

L’un des éléments clés révélés dans la dernière bande-annonce de Silksong était une sorte de nouvelles icônes sous la barre de vie. Bien qu’il n’ait pas été précisé ce qu’ils seront, les fans ont émis l’hypothèse que ces icônes représentent des outils que le Hornet pourra utiliser lors de l’exploration du monde. Compte tenu de ses mouvements de »Hollow Knight », Horney pourra utiliser une sorte de crochet pour se coller aux murs et une bombe collante qui servira à causer des dégâts.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Le Seigneur des Anneaux : Gollum’, jeu vidéo : de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

Des batailles passionnantes avec de nouveaux boss

Considérant que »Hollow Knight » s’inspire de »Dark Souls », la conception des combats de boss est un élément crucial du jeu. Le premier épisode comportait un large éventail de combats de boss uniques, chacun avec ses propres mécanismes et interactions. Les fans espèrent que » Silksong » améliorera considérablement les défis des combats de boss, ayant la même frénésie que » Hollow Knight », mais avec une formule beaucoup plus raffinée.

Malgré le manque de communication de l’équipe Cherry et les trois années d’attente depuis l’annonce du titre, la nouvelle bande-annonce a ravivé l’enthousiasme pour le titre, Xbox assurant que « Hollow Knight: Silksong » sera disponible le premier jour du départ via Xbox Game Pass dans les 12 prochains mois.