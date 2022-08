Hollow Knight le chasseur est isolé de la civilisation et cherche une personne assez forte pour l’aider dans sa mission

Joueurs dans Chevalier creux feront face à de nombreux ennemis lors de leur exploration d’Hallownest, dont beaucoup sont exclusifs à cette zone. Un bestiaire est utile dans cette situation car il peut être difficile de se souvenir des nombreux types d’ennemis et de savoir comment les gérer.

Ce compendium ne sera pas disponible pour les joueurs maintenant ; au lieu de cela, ils doivent rechercher un PNJ pour l’acquérir et commencer la quête avec lui. Deux réalisations associées au Hunter’s Journal peuvent être obtenues par les joueurs qui acceptent le défi, mais ce n’est pas une entreprise facile, et seul un vrai chasseur peut le terminer.

Une partie isolée de Greenpath, loin du reste d’Hallownest, abrite The Hunter, qui vit dans une grotte complètement noire. À l’est de Greenpath, les joueurs doivent se déplacer vers le sud depuis l’emplacement de Cornifer et tourner à droite par un chemin contraint qui mène à une zone plus large. Ses nombreuses pointes qui dépassent du sol et du plafond d’une pièce par ailleurs magnifique servent d’avertissement au joueur de l’emplacement de Hunter.

Le chasseur rugira à mesure que les joueurs se rapprochent comme un avertissement de l’intérieur de sa grotte, mais ne laissez pas cette action vous effrayer. Pour communiquer avec lui, les joueurs doivent continuer. Le Chasseur remet ensuite au Chevalier son Journal tout en déclarant que, bien que les mots puissent être difficiles au début, les lecteurs peuvent s’y habituer.

Le journal du chasseur deviendra un onglet supplémentaire sur l’écran du menu du joueur, rejoignant les charmes, la carte et les inventaires. Les détails des adversaires déjà rencontrés peuvent être affichés ici, et les informations sont mises à jour immédiatement dès qu’un nouvel ennemi est vaincu.

Malheureusement, le Hunter’s Journal contient de nombreuses entrées incomplètes. Cependant, les notes de Hunter peuvent être trouvées en tuant un certain nombre de chaque entrée. Ces notes incluent des informations sur les traditions, les stratégies de combat et même les points de vue de Hunter, mais surtout, elles sont nécessaires pour terminer le journal.