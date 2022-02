Holland, Garfield et Maguire recréent le mème Spider-Man

Pour fêter la sortie de »Spider-Man: No Way Home » en numérique et Blu-Ray, Tom HollandAndrew Garfield et Tobey Maguire ont ravi leurs fans en reproduisant l’un des mèmes les plus populaires de Spider-Man. Les trois acteurs sont sur une photo pointant l’un vers l’autre, faisant référence à la rencontre des différentes versions du héros araignée due au multivers.

La troisième apparition de Peter Parker dans Univers cinématographique Marvel il sortira désormais numériquement le 22 mars, suivi d’une sortie physique sur des disques Blu-ray standard et 4k UHD le 12 avril. images sony Il n’a pas encore officiellement confirmé quels matériaux bonus seront inclus avec la sortie du blockbuster à domicile, mais des rumeurs suggèrent que le Blu-ray pourrait contenir une scène supprimée supplémentaire mettant en scène les trois Spider-Man se relaxant ensemble.

La version domestique de « No Way Home » devait initialement sortir le 28 février, mais la confusion concernant la sortie de la vidéo personnelle du film est apparue il y a plusieurs jours, lorsque plusieurs sites d’achats numériques ont supprimé la date de février pour la première désormais confirmée en mars.

D’autre part, le directeur exécutif de la plateforme de streaming Starz, Jeffrey Hirscha confirmé que les films sortis du MCU en 2021, tels que »Eternals », »Shang-Chi » et »Spider-Man : No Way Home », ne seront pas disponibles sur Disney+ dans le dans un avenir proche, il fera sa première diffusion en continu sur le service Starz au cours des six prochains mois.

Le dernier épisode a servi de suite immédiate à ce qui s’est passé dans »Spider-Man: Far From Home », tandis que Peter Parker traite des conséquences de la mort de Misterio, révélant son identité secrète au monde entier. Après avoir vu ses amis et sa famille souffrir de son association avec un super-héros, Peter Parker fait appel au docteur Strange pour lancer un sort qui fait oublier à tout le monde qu’il est Spider-Man, mais le sort a des conséquences imprévues qui menacent de déchirer le tissu du multivers. .

Toujours en ouverture le 17 décembre 2021, les fans peuvent toujours se rendre dans les salles pour voir « No Way Home », qui a été le film le plus rentable de 2021 et le sixième film le plus vendu de tous les temps. Le film a récemment dépassé « Avatar » de James Cameron, qui a longtemps été l’un des plus grands succès au box-office de la dernière décennie.