Hogwarts Legacy : Warner anticipe une sortie fin 2022

Les fans de la saga « Harry Potter » n’ont pu s’empêcher de contenir leur excitation face à la prochaine arrivée de la franchise dans le monde du jeu vidéo via « Hogwarts Legacy ». Annoncé mi-2020, le jeu s’annonce comme une expérience immersive dans RPG dans lequel le joueur incarne un étudiant de la prestigieuse institution d’enseignement de la magie.

Comme n’importe quel étudiant de Poudlard, le joueur fera partie de l’une de ses quatre maisons, personnalisant son personnage à sa guise, créant toutes sortes de potions tout en apprenant une vaste collection de sorts et d’enchantements.

Dans les mois qui ont suivi son annonce, Warner Bros a annoncé aux fans que la sortie de ce jeu serait repoussée sine die afin d’améliorer ses mécaniques. Une nouvelle déclaration d’un des dirigeants de l’entreprise a anticipé son possible arrivée fin 2022.

Cette fenêtre de lancement potentielle a été anticipée dans la dernière édition de Toy World Magazine, qui a mené une interview avec Rachel Wakley, directrice générale de la consommation de produits pour Warner Bros au Royaume-Uni et en Irlande, qui a abordé deux sujets liés à « Harry Potter » : L’arrivée du troisième volet de « Fantastic Beasts » l’été prochain et le lancement de « Hogwarts Legacy ».

« Hogwarts Legacy » a une date prévue de « dans le courant de 2022 », mais Wakley a noté que le jeu ne serait pas disponible avant la sortie de « Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore »: « D’après ce que nous avons vu, la sortie cela sera payant et offrira aux fans un moyen unique d’interagir avec la franchise », a déclaré Wakley.

Dans d’autres actualités liées à l’univers d’Harry Potter dans les jeux vidéo, l’application de téléphonie mobile en réalité augmentée « Wizards Unite » a annoncé qu’elle fermerait ses services en janvier prochain, à commencer par les pannes de ses serveurs à partir de décembre 2021.