Hogwarts Legacy : Voici la configuration système requise pour PC

L’héritage de Poudlard sortira dans quelques semaines et est destiné à évoquer l’univers Harry Potter sur nos écrans. Pour s’assurer que le tout fonctionne sans problème ni à-coups, Steam dispose déjà d’informations sur la configuration système requise. Ici, vous pouvez lire ce dont votre ordinateur a besoin pour pouvoir jouer à « Hogwarts Legacy ».

Configuration système requise pour Hogwarts Legacy : Votre PC doit pouvoir le faire

La configuration minimale requise pour votre PC, pour que vous puissiez jouer à « Hogwarts Legacy », sont assez modérés. il vous en faut absolument un Processeur 64 bits et aussi un Système d’exploitation 64 bits. Vous pouvez trouver ces informations sur la page officielle de Steam :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

DirectX : version 12

Espace de stockage : 85 Go d’espace de stockage disponible

Il est également indiqué que vous idéalement utiliser un SSD devrait, même si un disque dur classique est toujours pris en charge.

Avec quels paramètres ? De plus, il y a des indications selon lesquelles ces exigences minimales permettent apparemment une Résolution Full HD 1080p à 60 FPS pouvoir jouer. Les paramètres de qualité devraient être définis sur « faible » et une mise à l’échelle non spécifiée sur « performance ».

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Ces exigences système PC sont recommandées pour Hogwarts Legacy

Mais vous voulez pas seulement jouer, mais peut-être aussi profiter de la vue si votre PC est un peu mieux équipé. Pour paramètres graphiques élevés à 1080p/60 fps et un upscaler sur réglage « qualité » il vous faut cet équipement :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

DirectX : version 12

Espace de stockage : 85 Go d’espace de stockage disponible

reste pas clair, ce qui se cache exactement derrière l’upscaler mentionné ici. Par exemple, il pourrait s’agir de DLSS ou FSR loi. Il n’y a également rien sur la page Steam concernant la résolution qui est ensuite rendue en interne.

Nous ne savons pas non pluscomment votre PC doit être équipé si vous Hogwarts Legacy par exemple en 4K ou voulez jouer à un taux de rafraîchissement encore plus élevé que seulement 60 FPS. Nous supposons que vous auriez alors besoin d’au moins une carte RTX 3000 ou d’un modèle AMD comparable.

À quoi ressemble votre système sur lequel vous voulez jouer à Hogwarts Legacy ? Souhaitez-vous peut-être même mettre à niveau pour ce jeu? Dites le nous dans les commentaires.