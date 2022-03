Hogwarts Legacy – Toutes les bêtes magiques confirmées jusqu’à présent !

Depuis l’annonce de L’héritage de Poudlard Les fans de « Harry Potter » sont impatients de réaliser l’un de leurs rêves les plus chers : parcourir les couloirs de la plus célèbre école de sorcellerie et de sorcellerie au monde en tant qu’étudiant en magie.

Grace à État des lieux à partir du 17 mars 2022, ce rêve semble prendre forme. Les développeurs de Logiciel d’avalanche et éditeurs Warner Bros. a finalement donné aux Potterheads du monde entier un regard passionnant tant attendu sur nouvelles séquences de jeu. Ils ont montré toutes les activités amusantes et dangereuses que les futurs nouveaux étudiants peuvent expérimenter dans le jeu de rôle d’action du monde sorcier.

Cela inclut toutes les bêtes magiques du monde Harry Potter. Car que serait-ce sans hippogriffes, dragon ou niffleurs? Le monde de Hogwarts Legacy est rempli de créatures magiques qui ne demandent qu’à être découvertes. Voici une liste des bêtes confirmées que vous pouvez rencontrer dans le jeu jusqu’à présent.

Chaque animal confirmé dans Hogwarts Legacy

Graphornes

Apparu pour la première fois dans le manuel de Poudlard Fantastic Beasts and Where to Find Them, cette créature grincheuse a un tempérament assez fougueux. Les graphornes ont des dents acérées et deux cornes massives sur leurs crânes pointus. Malgré leur dangerosité, ils sont extrêmement populaires dans le monde sorcier car leur Les cornes sont utilisées dans les potions et ton On dit que la peau est plus dure que celle d’un dragon.

dragon

Ce ne serait pas un jeu Harry Potter s’il n’y avait pas de dragons dedans. la énorme cracheur de feu reptiles ont été un thème récurrent depuis le premier livre de Potter et se sont maintenant naturellement retrouvés dans Warner Bors. prochain coup AAA.

Les dragons sont considérés l’une des bêtes magiques les plus dangereuses et seuls les sorciers et sorciers très qualifiés et convenablement formés devraient les approcher. vous possédez immense pouvoir magique, ce qui les rend très résistants. La peau, le sang, le cœur, le foie et leurs cornes sont donc ingrédients de potion convoités.

niffleurs

Ces mignons petits animaux sont devenus grâce au premier Bêtes fantastiquesfilm dans nos cœurs. vous êtes pisteurs qualifiés et peuvent avec leurs longs museaux en forme de bec flairer des trésors et aime aussi les accumuler dans leur sac banane. grâce à Triton Scamander cependant, nous savons qu’ils feraient mieux de ne pas être gardés à l’intérieur car ils sont connus pour être un faire un peu de bêtise pouvoir

Contrairement aux films « Fantastic Beasts », les Nifflers semblent non seulement avoir une couleur de pelage noir, mais y sont immergés diverses combinaisons de couleurs au. Sinon, ils ressemblent aux films et sont tout aussi adorables. Et oui, vous pouvez apparemment les garder comme compagnons et même brosser leur fourrure!

hippogriffes

Les hippogriffes jouent un rôle particulièrement important dans le troisième livre et film Harry Potter. Cette créature frappante a un corps de cheval et le Tête, ailes et serres d’aigle. Les joueurs de Hogwarts Legacy peuvent rencontrer ces créatures et même flotter dans les airs sur leur dos et découvrir les sites du monde ouvert, comme Harry dans Le prisonnier d’Azkaban.

veaux de lune

Une autre bête fantastique qui apparaît également dans la série de films du même nom est le veau de lune. Les mooncalves sont des habitants des cavernes qui seulement surface quand la lune est pleine viennent exécuter des danses complexes dans sa lueur. Ses grands yeux exorbités la rendent incroyablement mignonne. Attention, Niffleur, tu as de la concurrence !

les trolls

La plupart des bêtes de cette liste sont amicales, mais les trolls n’entrent pas dans cette catégorie. Ces monstruosités imposantes défient les joueurs avec leur force pure et leurs armes contondantes danger clair représenter.

Les trolls n’ont joué un rôle que dans le premier épisode de Harry Potter et ont reçu peu d’attention depuis lors (sauf peut-être dans la grande bataille de Poudlard). C’est donc en toute logique que les créateurs ont voulu leur donner une plus grande scène et apparemment Combats de mini-boss construit avec eux.

Acromantule

Tous les fans souffrant d’arachnophobie doivent avoir pris une grande inspiration lors du dernier State of Play lorsqu’ils ont vu le personnage principal de la vidéo de gameplay avec un acromatule vu le combat. On ne peut pas l’éviter, il y aura aussi des araignées surdimensionnées dans « Hogwarts Legacy ». Dans les images jusqu’à présent, celles-ci sont grandes, mais pas aussi énormes qu’avant Aragog était dans Harry Potter et la chambre des secrets. Espérons que cela reste ainsi dans ce jeu.

Fwuuper

Fwuuper (Fwooper en anglais) fait partie de ces bêtes que certains fans ne connaissent peut-être pas trop. Ces oiseaux africains possèdent un extraordinaire plumage lumineux et leurs plumes sont utilisées par les sorciers et les sorcières pour piquants utilisé.

Ils semblent inoffensifs lorsqu’ils éclosent pour la première fois, comme le montre le gameplay de la vidéo State of Play. Mais le chant du Fwuuper rend l’auditeur fou. Par conséquent, il n’est vendu qu’avec un charme de silence imposé qui doit être renouvelé tous les mois.

Que deviennent les bêtes magiques ?

Ce sont toutes les bêtes confirmées dans Hogwarts Legacy jusqu’à présent. Mais que pouvez-vous vivre exactement avec eux ? Jusqu’à présent, on sait que dans le monde du nouveau jeu de rôle, les bêtes magiques à l’exception de murs de château et dans la forêt interdite errera.

Certains d’entre eux sont corrompu par une mystérieuse force obscured’autres le feront menacé par les braconniers. C’est à vous, les protagonistes du jeu, sauvez les créatures que vous rencontrez. Vous pouvez ensuite les mettre dans salle des envies apporter et guérir et nourrir là-bas. Nous avons résumé ici comment la salle sur demande fonctionne pour vous :