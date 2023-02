Hogwarts Legacy: Touch of Love – Résolvez des mystères avec des bougies volantes

Dans L’héritage de Poudlard des secrets vous attendent et des trésors cachés, que vous souhaitez découvrir et découvrir en premier. Une petite mais belle chasse au trésor se cache derrière la quête, par exemple Une touche d’amour. Dans les lignes suivantes, nous expliquons comment vous commencez la tâche et comment vous devez interpréter les indices.

Comment démarrer la quête Une touche d’amour ?

Dans le cadre de l’histoire de Hogwarts Legacy, vous recevrez une carte au trésor qui vous donnera un Référence au lieu qui livre un précieux trésor.

Comment vous obtenez cette carte est d’ailleurs en fonction de votre maison choisie. Il y a en conséquence quatre manières différentescomment cela peut entrer en votre possession :

Griffondor: Si vous avez été affecté à la Maison Griffindor, vous trouverez la carte au dos du Cimetière de Pré-au-Lard.

Serpentardn: En tant qu’étudiant de Serpentard, vous recevrez la carte dans le cadre de la quête Le dernier espoir de Scropes. Fouillez le coffre dans la crypte, dans lequel vous Journal d’Apollonia Black vous ont pris.

Poufsouffle: Si vous avez choisi la Maison Poufsouffle, vous n’obtiendrez la quête que bien plus tard dans le jeu. À l’intérieur de la quête Prisonnier de l’amour la suit dans le cadre du scénario principal Azkaban.

Serdaigle: Si vous avez rejoint Ravenklaw, vous trouverez la carte dans le volière, au sud-ouest de Poudlard. Dans le cadre de l’histoire, vous visiterez automatiquement cette zone.

Dans votre inventaire au deuxième point Items commandés vous pouvez revoir la carte. Dans vos commandes (Secondaire) vous trouverez la quête « Une touche d’amour » alignée. La description se lit comme suit : « La carte montre une forêt, un pont et des bougies. Je les mets dans ma poche au cas où.

Mais où est le lieu marqué sur la carte ?

Étudiez très attentivement la carte au trésor et vous vous rendrez peut-être déjà vous-même à l’endroit spécifié. Parce que vous êtes peut-être déjà à l’entrée du Forêt interdite venu par? Il est important ici que le pont représenté ne soit pas le pont de bois qu’il faut traverser directement derrière l’entrée de la forêt, mais le pont de pierre stable juste avant l’entrée.

La ruine dessinée sur la carte montre le L’entrée de la forêt interdite. Les arbres représentent cela, bien sûr Forêt soi.

Aussi un baguette magique près de deux bougies allumées reconnaître. La suite de la procédure devrait donc être tout à fait claire.

Allez au pont de pierre, installez-le lumière magique entrer et attendre un moment. Quelques secondes plus tard, il devrait y avoir plusieurs bougies flottantes se présenter au pont.

Note importante: Les bougies n’apparaissent que la nuit ! Si c’est le jour pour vous, passez à la carte et appuyez sur le stick droit de votre manette ou appuyez sur le dans la version PC Touche F. Cela vous permet de passer du jour à la nuit et vice versa à tout moment.

Suivez maintenant les bougies jusqu’à l’entrée de la forêt interdite, passez le pont en bois puis continuez tout droit sur le chemin. Avant un autre pont, vous serez guidé le long du bon chemin. Juste avant le panneau qui vous avertit du danger, montez la pente à gauche sur quelques mètres. Il y a plus de bougies le long du chemin, vous ne pouvez donc pas manquer cet endroit.

Deux chaises, une table et un petit coffre vous attendent au sommet.

Une touche d’amour : quelle est la récompense ?

À l’intérieur du coffre au trésor se trouvent 400 Gallions d’or et l’apparence Écharpe de chasseur de trésors.

« Une écharpe pour l’aventurier accompli. Vous l’obtenez en suivant une carte vers un trésor secret.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Que sont les apparences ? les apparences sont changements cosmétiquesque vous pouvez trouver dans le menu équipement avec l’option « Changer d’apparence » peut postuler. Les apparitions sont attribuées pour des réalisations spéciales, telles que des défis et des missions.