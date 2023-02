Hogwarts Legacy: The Hall of Herodiana, comment résoudre les énigmes (solution)

Dans L’héritage de Poudlard peux-tu Salle d’Hérodiane trouver pour résoudre des énigmes et trouver un ensemble de vêtements unique. Pour cela, vous devez avoir terminé les missions principales Heaume d’Urtkot et votre première leçon sur les bêtes. Ensuite, trouvez l’étudiant Sophrénie dans l’aile d’astronomie le, à Classe de charmes.

L’héritage de Poudlard : comment résoudre les énigmes dans la salle d’Hérodiana (solution)

Dès que vous avez atteint la salle secrète, qui ne vous est pas montrée si secrètement avec un marqueur, ouvrez-la en Dépulso appliqué à la tache proéminente sur le mur. Maintenant, vous pouvez entrer et les énigmes d’Hérodiane résoudre cela, bien sûr, exiger son Depulso, mais aussi Accio appliqué au bon endroit.

Salle de casse-tête #1

Le premier puzzle dans ce domaine de Hogwarts Legacy est aussi simple que possible. Tenez-vous derrière les deux caisses mobiles et les lance avec Depulso à l’autre bout de la pièce. Ainsi, vous pouvez grimper et obtenir la peau Le manteau d’Hérodiane. Ensuite, il passe directement au deuxième puzzle.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Salle de casse-tête #2

Dans la seconde salle : Poussez le cube flottant à gauche à l’est, donc de l’autre côté de la pièce. Déplacez ensuite les dés vers la droite avec Accio à gauche. Puis lancez-les également vers l’est, provoquant les trois dés combinés devenir. Tirez-les ensuite avec Accio à droite (sud) et vous avez un escalier vers le prochain trésor : Robe d’Hérodiane.

Le boîte en option sur le côté opposé, vous pouvez rejoindre: Repoussez le cube flottantil ne peut donc pas se connecter aux deux autres lorsque vous les utilisez avec Accio nord émotionnel. Poussez ensuite les deux cubes comme mentionné Nordalors à l’ouest et enfin au sud.

Maintenant, poussez à nouveau le double cube à l’ouest et puis Nord, de sorte qu’ils se trouvent maintenant devant le coffre optionnel. Maintenant, vous devez obtenir le cube flottant sous le cristal apporter, avec lequel vous pouvez réinitialiser le puzzle. De là tu le tire Nord et enfin vous le déplacez du côté opposé de la pièce où il se trouve avec les autres cubes escaliers formes.

Salle de casse-tête #3

Déplacez d’abord les cubes connectés avec Accio au sudcontre le mur, puis frappez-le avec Depulso à l’est loin. Montez maintenant à gauche (nord) sur les pierres inamovibles et sautez dessus Rangée de cubes sur le mur nordd’où vous tirez les cubes précédemment déplacés vers vous avec Accio.

Maintenant, passez par-dessus les cubes et placez-vous directement sur le cube inamovible en face du cristal, ce qui réinitialise le puzzle. Ensuite, réinitialisez le puzzle, puis utilisez Accio pour déplacer les cubes à l’est, au coffre au trésor. Maintenant, juste un saut courageux avec un bon départ et vous l’avez fait Le bonnet d’Hérodiane C’est le tien.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Le box en option dans la dernière chambre vous pouvez l’atteindre sans aucun effort. Montez simplement sur la caisse immobile juste à côté tout en sautant simultanément sur le côté et vers le coffre pour atteindre la plate-forme surélevée. Alors tu te réjouis un autre vêtement plus dans votre inventaire.