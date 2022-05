Hogwarts Legacy surprend avec une vidéo ASMR

La tension monte dans L’univers d’Harry Potter. L’héritage de Poudlard devrait paraître plus tard cette année. Il est clair que progressivement de plus en plus de vidéos et de photos sont publiées, les détails de la tant attendue RPG d’action démontrer. Notamment Vidéos de gameplay et scènes de bataille ont été très populaires jusqu’à présent.

Viens maintenant Warner Bros. et avalanches avec quelque chose de complètement différent au coin de la rue – une vidéo ASMR. un quoi?

ASMR signifie « Autonomous Sensory Meridian Response » et désigne une Sensation de détente et de calme, qui est déclenché par des stimuli acoustiques ou visuels et se propage ensuite dans tout le corps. Encore un peu plus intelligent.

Une promenade passive à travers l’héritage de Poudlard

Quoi qu’il en soit montre la vidéo de vingt minutesintitulé « A Rainy Spring Night » sur YouTube, des parties du monde du jeu de « Hogwarts Legacy » – du parc du château à Pré-au-Lardcomme le révèle également la description sous la vidéo :

« Il pleut un soir de printemps à Hogwarts Legacy – il est temps de se détendre en se promenant tranquillement dans le parc du château et jusqu’à Pré-au-Lard. Profitez des sons du monde sorcier.

Contrairement aux vidéos précédemment publiées, dans lesquelles on pouvait voir principalement des scènes passionnantes telles que des duels, c’est beaucoup plus tranquille ici. Et cela exprès.

Rien ne peut être entendu sauf bruit ambiant comme le gazouillis des grillons, la pluie et un petit orage. À côté de la École et Pré-au-Lard il y a aussi un arrosoir à arrosage automatique à voir.

À quoi ça sert?

A travers ces types de vidéos sont destinés stimuli sensoriels spéciaux être déclenché, lequel finalement état de relaxation complète, parfois même l’euphorie. Il y a donc certainement un sens derrière cela. De telles vidéos devraient avoir un effet particulier sur les personnes anxiété ou problèmes de sommeil pour avoir.

De cette façon le site peut aussi être exploré passivement et nous pouvons nous immerger complètement dans cela Monde magique laissez tomber. Donc, si vous vous attendez à de l’action ou à une procédure détaillée ici, vous serez malheureusement déçu. Heureusement, il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions profiter pleinement de Hogwarts Legacy.