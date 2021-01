Hogwarts Legacy Stupefied jusqu’en 2022 sur PS5, PS4

Le coronavirus signifie que les étudiants suivent actuellement des cours de potions de chez eux, et vous devrez également attendre pour vous inscrire à votre aventure dans Hogwarts Legacy. Le jeu – qui devrait sortir en 2021 – emballera désormais son balai jusqu’en 2022, le développeur Avalanche ayant besoin de plus de temps pour réaliser sa vision du jeu en monde ouvert PlayStation 5 et PlayStation 4.

« Créer la meilleure expérience possible pour tous les fans du monde sorcier et de jeux est primordial pour nous, nous donnons donc au jeu le temps dont il a besoin », a déclaré le studio dans le cadre d’un processus désormais habituel. Twitter poster sur un fond jaunâtre. « Hogwarts Legacy sortira désormais en 2022. » Il a ensuite remercié les fans du monde entier pour sa «formidable réaction» à l’annonce.

C’est évidemment une nouvelle extrêmement décevante, mais c’est un projet ambitieux et il mérite du temps pour réaliser son plein potentiel. J’espère que nous aurons au moins des mises à jour sur la progression du jeu tout au long de 2021, car nous regardons toujours cette bande-annonce inaugurale en boucle.