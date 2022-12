Hogwarts Legacy retarde sa sortie pour les versions PlayStation 4 et Xbox One

Le jeu vidéo »héritage de Poudlardy » vous recevrez un délai pour vos versions de Playstation 4 Oui Xbox One. Le titre attendu situé dans l’univers »Harry Potter », vient d’annoncer via son compte Twitter officiel que les versions de la génération précédente ne seront pas publiées avec les versions PlayStation 5 et Xbox série X|S.

Comme on peut le lire dans le post, »Hogwarts Legacy » sortira le 4 avril 2023 sur Xbox One et PlayStation 4, tandis que la version Nintendo Switch arrivera le 25 juillet. Même avec cela, les consoles de la génération actuelle continueront avec leur première prévue pour le 10 février 2023.

La décision est que l’équipe de production souhaite offrir une expérience favorable à tous les joueurs sur l’une de ses plateformes, bien que « Hogwarts Legacy » ait déjà subi un grand nombre de retards auparavant, de nombreux fans se désintéressant du titre.

Le retard ne se produisant que pour PlayStation 4 et Xbox One, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur le fait que la version PlayStation 5 et Xbox Series X|S pourrait probablement présenter des problèmes d’optimisation, ils ont donc douté de la décision du studio de ne retarder qu’une seule version.

» Hogwarts Legacy » a déjà été critiqué en raison de son association avec l’auteur JK Rowling, le créateur des romans bien-aimés de Harry Potter qui ont servi de cadre au jeu, bien que Warner Bros. il a assuré aux fans que Rowling n’était pas directement impliqué dans le développement du jeu.

« Nous resterons très concentrés sur le jeu que nous avons construit et sur l’excellent travail qu’Avalanch a fait », a-t-il déclaré. David Hadad, président de Warner Bros. Interactive. » Hogwarts Legacy » arrivera en premier sur PS5, Xbox Series et PC le 10 février, avec ses versions pour les générations précédentes qui sortiront le 4 avril.