Le jeu vidéo Hogwarts Legacy inspiré de l’univers Harry Potter arrive et ici nous allons vous dire tout ce que nous savons. A voir quand il sera disponible !

Hogwarts Legacy : Quand sort le jeu vidéo Harry Potter ?

Les décennies passent et Harry Potter Il continue d’être l’une des franchises les plus importantes, désormais en dehors de la littérature et du cinéma, où il est devenu un succès mondial avec ses adaptations. Maintenant, l’histoire viendra sous forme de jeu vidéo avec Héritage de Poudlard, qui a déjà commencé sa prévente et a été exclusivement testé par quelques spécialistes qui ont laissé de bonnes impressions. Quand sera-t-il?

Harry, Hermione et Ron font déjà partie de la vie de millions de personnes dans le monde grâce aux publications de JK Rowling, alors en ce début d’année 2023 on commence déjà à dire que nous sommes face au jeu vidéo le plus attendu par les utilisateurs. Avec le souvenir des livres et des films qui ont marqué, Héritage de Poudlard cherchera à faire retomber le public amoureux.

+ Quand sort le jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy

Selon ce qui a été officiellement rapporté, la date était prévue pour janvier 2021, mais ils ont ensuite décidé de la changer pour les différentes plateformes. Le jeu vidéo Héritage de Poudlard Il sortira le 10 février sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.. Il sera disponible sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 avril., tandis que pour la Nintendo Switch, il arrivera le 25 juillet.

« Hogwarts Legacy est un jeu vidéo d’action et de rôle en monde ouvert se déroulant dans l’univers des livres Harry Potter. Pour la première fois, découvrez Poudlard au 19ème siècle. Votre personnage est un étudiant qui détient la clé d’un ancien secret qui menace de détruire le monde sorcier. Maintenant, vous pouvez prendre le contrôle de l’action et être le centre de votre propre aventure dans le monde sorcier. La légende de Poudlard est à vous. Créez votre propre héritage »anticipe son synopsis sur le site officiel.

De cette façon, les joueurs pourront faire partie de l’univers de Harry Potter avec un personnage créé et personnalisé comme ils l’aiment. En revanche, ils pourront choisir à quelle maison ils appartiendront : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard. Les attentes sont élevées, car dans sa prévente, il a été situé dans la première position de Steam comme le plus demandé actuellement.

