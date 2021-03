« Hogwarts Legacy » présente des personnages transgenres

Selon les rapports du prochain RPG Harry Potter, « L’héritage de Poudlard », proposera des options de création de personnages transgenres.

Après s’être entretenu avec des membres de l’équipe de développement, Bloomberg a révélé que les options de personnalisation des personnages dans «L’héritage de Poudlard» permettra aux joueurs personnaliser le type de corps, la voix et le sexe dans les dortoirs des écoles.

Selon les informations fournies par les personnes familiarisées avec « Hogwarts Legacy », Les joueurs pourront avoir une voix masculine ou féminine quel que soit leur type de corps.

Le se concentrer sur l’inclusion est apparemment quelque chose qui passionne l’équipeBien que, selon le rapport, l’équipe de direction ait initialement rejeté l’idée.

Initialement prévu pour une sortie en 2021, «L’héritage de Poudlard» a récemment été reporté à 2022 et le développeur Avalanche Softwaret a déclaré qu’il avait besoin « Plus de temps pour offrir la meilleure expérience possible ».