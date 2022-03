Hogwarts Legacy : premier gameplay révélé – C’est le jeu que les fans de Harry Potter ont toujours voulu !

Après l’annonce initiale de L’héritage de Poudlard attendre longtemps les premières scènes du jeu. Dans le cadre d’une nouvelle édition de Sony État des lieux est finalement devenu le premier séquences de gameplay sur le jeu de rôle d’action en monde ouvert annoncé par Warner Bros. et Avalanche Software.

Le premier gameplay montre un monde de jeu immense et vivant

Et ce tour Jeu de 15 minutes il a en fait beaucoup à offrir. Ce que nous voyons est un aperçu étonnamment détaillé du monde ouvert et des nombreux mécanismes différents qui ont été intégrés au titre.

En tant qu’étudiant en magie, vous recevrez des cours dans les différentes matières scolaires, vous pouvez faire cet énorme Château de Poudlardles terres et même le village Pré-au-Lard explorez et mettez plus tard vos connaissances à l’épreuve dans des batailles.

De quoi parle l’héritage de Poudlard ?

Dans le RPG d’action, les joueurs créent leur propre personnage et visitent le monde magique bien connu à l’époque du 19e siècle. Des potions peuvent être créées, des sorts lancés et des talents améliorés pour passer d’étudiant à grand sorcier. En tant que protagoniste, vous arrivez à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard et détenez la clé d’un secret spécial.

Hogwarts Legacy sortira fin 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.