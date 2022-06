Hogwarts Legacy : les développeurs présentent de nouvelles mises à jour des animations et des fonctionnalités

Depuis le grand État des lieux autour de L’héritage de Poudlard en mars de cette année, nous recevons de plus en plus de détails sur le nouveau jeu de Wizarding World. Il semble que le Silence Charm soit enfin terminé par les développeurs de WB Jeux Avalanche abandonné, car le compte Twitter du studio et le compte officiel du jeu publient de plus en plus de détails sur le jeu de rôle magique en monde ouvert presque chaque semaine.

Ce n’est pas surprenant compte tenu du calendrier de sortie annoncé, mais c’est toujours gratifiant d’entendre enfin plus de mises à jour régulières (bien que petites) après plusieurs années de silence. Le jeu devrait être dans Hiver 2022 pour ordinateur personnel, PS4, PS5, Xbox One et Xbox série X/S aussi bien que Commutateur Nintendo à paraître et selon les mises à jour des développeurs nous réserve beaucoup.

Physique réaliste des vêtements dans Hogwarts Legacy

Dans la bande-annonce de gameplay de 14 minutes du State of Play, il y avait déjà beaucoup à voir sur le monde magique de « Hogwarts Legacy ». Cependant, il a également été souligné que le matériel présenté est encore en développement.

Cela se voyait également dans la présentation, car certaines animations n’avaient pas encore l’air tout à fait parfaites. Surtout dans l’aperçu des différentes saisons, on a pu voir que la cape de l’étudiant vu dans la vidéo voletait entre ses jambes.

Mais les développeurs semblent s’en être beaucoup occupés. Chandler Wood, le Community Manager de WB Games Avalanche, a présenté une mise à jour sur le Physique des vêtements dans le jeu. Dans le clip de sa publication sur Twitter, vous pouvez clairement voir que la cape et l’écharpe de l’étudiante de Poudlard se comportent de manière appropriée et réaliste lorsqu’elle bouge.

Un souci du détail

En parlant de vêtements, les développeurs de WB Games Avalanche ont également récemment aperçu le niveau de détail du jeu. Pour cela, ils ont montré vêtements différentsainsi qu’un regarder de plus près la conception des personnages. On dirait que beaucoup d’attention a été portée à chaque tenue. Ceux joliment décorés sont particulièrement excitants Pièces d’armure des gobelins.

Voyage rapide confirmé

De plus, il a finalement été révélé ce que les nombreux petits Monuments aux flammes vertes doivent signifier, qui ont déjà été vus dans la bande-annonce du gameplay. Beaucoup s’en doutaient déjà et maintenant c’est officiel : il s’agit points de déplacement rapides. Plus précisément, il s’agit de Flammes aux pucescomme l’appellent les développeurs sur Twitter.

Le terme est probablement dérivé de la poudre de cheminette, qui était utilisée dans les livres et films Harry Potter comme moyen de transport pour faire des allers-retours entre les cheminées. Dans le jeu, cependant, nous ne voyagerons pas à l’aide de cheminées, mais avec elles Balais, sombrals, hippogriffes et maintenant aussi Flammes aux puces.