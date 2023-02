Hogwarts Legacy : Le casse-tête de la cloche résolu, voici comment

Le jeu de rôle d’action L’héritage de Poudlard a des mystères en réserve pour vous, comme celui-ci casse-tête cloche dans le clocher. Ce défi est partie d’une mission, mais peut également être résolu indépendamment. Et provoquer des cheveux gris si vous n’êtes pas sûr de ce que le jeu vous demande exactement.

The Bell Puzzle: Comment faire sonner à nouveau les cloches à Poudlard (Solution)

Un autre mystère de la marque Hogwarts Legacy vous attend dans Clocher de l’école. Là, vous devez trouver des cloches et les ramener à leur place d’origine. Vous devrez de toute façon le faire plus tard au cours d’un travail, mais vous pouvez y aller à tout moment avant et si vous le souhaitez Résoudre le puzzle.

localité : Intérieur du clocher (L’aile du clocher)

: Intérieur du clocher (L’aile du clocher) Condition préalable: Accio, Wingardium Leviosa

Dirigez-vous vers l’emplacement Flea Flame pour l’itinéraire le plus rapide Cour du clocher dans la zone L’aile du clocher. Ne franchissez aucune porte là-bas et ne suivez aucun couloir, à la place, vous marchez du côté droit les escaliers vers le haut et continuez à suivre les étapes jusqu’à ce que vous atteigniez enfin l’intérieur du clocher.

Dès votre arrivée dans la structure en bois, vous verrez, à côté d’une série de trois cloches, un seul allongé sur le sol. Emportez-les avec vous Accio puis le contrôle Wingardium leviosa au siège vide dans la rangée de cloches. N’oubliez pas que vous pouvez déplacer des objets flottants vers le haut, le bas, l’avant, l’arrière et de gauche à droite.

Avec un peu de pratique, vous devriez trouver facile de faire claquer la cloche lâchez-prise, ce qui complète la première partie de ce puzzle. Cependant, il est également possible de uniquement avec Accio pour le mettre en œuvre, il faut sonner la cloche sur la poutre Asseyez-vous sous les autres cloches, montez d’un étage et utilisez Accio pour soulever à nouveau.

La deuxième et avec elle déjà dernière cloche, qui fait partie de ce puzzle de cloche, est un peu plus haut, un étage en dessous de la sortie qui mène à l’extérieur de la tour. elle est cachée dans le coin arrière sous les escaliers en bois, alors gardez les yeux ouverts. Comme précédemment, attrapez la cloche avec Accio et maintenez le sort.

Parce que si vous ne rompez pas le sort, il passera automatiquement au Wingardium Leviosa et vous pourrez utiliser la cloche bien meilleur contrôle. De cette façon, vous les descendez d’un étage et les accrochez dans l’espace libre, au-dessus du rang de clochesque vous venez de terminer plus tôt. Cette section n’est également possible qu’avec Accio, mais demande beaucoup de patience.