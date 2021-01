Hogwarts Legacy: la sortie du RPG Harry Potter est reportée

En attendant, nous devrions en fait être habitués à reporter les sorties, mais beaucoup sont actuellement déçus que le RPG en monde ouvert tant convoité soit maintenant disponible. Héritage de Poudlard éprouve un retard.

Hogwarts Legacy ne sortira pas avant 2022

A l’origine, « Hogwarts Legacy » devrait fêter cette année sa sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Maintenant, le vaste jeu de rôle dans l’univers de Harry Potter sur le année prochaine reporté.

Comme les développeurs l’ont annoncé, l’objectif est de transmettre la meilleure expérience possible avec le jeu et donc de donner plus de temps au monde magique pour se développer. Grâce à ce projet, le Publication uniquement en 2022 se produire.

Les fans sont déçus: Dans le cadre du report, les commentaires de fans mécontents qui ont déjà été très heureux de la sortie cette année et pensent que le jeu a été annoncé trop tôt se multiplient. Certains, cependant, mentionnent la catastrophe autour Cyberpunk 2077 et sont plutôt heureux que les développeurs prennent plus de temps avec le jeu au lieu de précipiter quelque chose.

De quoi parle Hogwarts Legacy?

Le jeu sous licence est au moment de 19ème siècle dans le bien connu Univers Harry Potter installés, bien avant que le jeune sorcier éponyme ne traverse les couloirs de Poudlard pour la première fois.

Quand RPG à part entière dans un monde du jeu ouvert tu devrais y avoir un personnage propres capacités peut créer, y compris préparer des potions, lancer des sorts, améliorer ses talents et découvrir les vôtres cadeau insolitepour percevoir la magie ancienne.