Hogwarts Legacy : la date de sortie est-elle plus proche qu’on ne le pensait ?

Une salutation de Noël via Twitter avec le contenu que nous attendons avec impatience pour l’année à venir [2022] plus de nouvelles aussi L’héritage de Poudlard partager est la déclaration officielle finale du studio de développement Logiciel avalanche, qui fait partie du prochain jeu de rôle dans Univers Harry Potter a été publié.

Il a hâte d’en savoir plus en septembre 2022, plaisante un utilisateur de Twitter, jouant sur le Silence radio des développeurs et de WB Games depuis Annonce du report de la sortie l’emporte.

CompteNGT cependant, cela suscite l’espoir qu’une date de sortie, « plus proche [sei] que prévu ».

Signes d’une sortie imminente de Poudlard Legacy

Déjà à l’approche de la Récompenses du jeu 2021 il y avait des spéculations folles sur les nouvelles ainsi qu’une nouvelle bande-annonce pour « Hogwarts Legacy », qui devait être montrée pour la première fois lors de la cérémonie de remise des prix. Cependant, ce n’est pas le cas.

L’utilisateur de Twitter et prétendu leaker AccountNGT, qui vient déjà d’un Mode multijoueur pour Poudlard Legacy a signalé, des points avec une demande d’emploi pour un Producteur de localisation souligne qu’Avalanche Software devrait donc être dans l’une des dernières phases de développement.

#AvalancheSoftware (Hogwarts Legacy) recherche un Producteur de Localisation (VO, texte, Localisation graphique/vidéo) pic.twitter.com/Q5VKzOU2Go – CompteNGT (@AccNgt) 6 janvier 2022

La raison en est que ça marche comme ça Voix off, Les textes et le Localisation, c’est-à-dire les ajustements aux conditions linguistiques et culturelles, ne pourraient être abordés que lorsque le jeu aussi bon que fait Peut être. Il écrit à ce sujet :

« Soutien de Sumo Digital Studios m’a vraiment aidé dans mon développement. J’ai un rendez-vous avec un autre initié et j’espère que ça restera comme ça, en calculant [Hogwarts Legacy] à voir plus tôt que prévu. »

Plus de réponses de AccountNGT sur l’héritage de Poudlard

Dans un Q&A récemment publié, AccountNGT a répondu à la question de savoir quand les nouvelles officielles sur « L’héritage de Poudlard » peuvent être attendues avec un laconisme : « Au début de cette année » et a répondu oui à la question de savoir s’il serait sûr de publier le troisième trimestre 2022 pouvoir espérer.

Il est également intéressant de supposer qu’il s’agit du mode multijoueur Mini-jeux, par exemple sous la forme de Quidditch, agira, avec celui-ci est la plus haute place dans Classements pouvait mesurer.

Le jeu en monde ouvert est destiné aux PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S et apparemment après la sortie en salles d’au plus tôt Les Animaux fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore au 15 avril 2022 apparaître. Tout jusqu’à présent à Histoire et gameplay de « Poudlard Legacy » est connu, nous vous avons résumé dans cette vidéo :

Comment a-t-elle droit Fuites de l’industrie du jeu vidéo? Appréciez-vous ce type d’informations non autorisées ou suis-je plus critique à leur égard ? S’il vous plaît écrivez-nous dans les commentaires!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂