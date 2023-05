Hogwarts Legacy : Evénement avec Tom Felton sans annonce prévue

Il y a deux jours « Into The Shadows With Tom Felton » a eu lieu – un événement officiel de l’héritage de Poudlard. Les attentes de certains fans étaient probablement un peu élevées, donc le déception ensuite est proportionnellement grand.

L’événement Hogwarts Legacy a suscité de grandes attentes

Apparu quelque temps avant l’événement une accrochedans lequel l’étudiant de Serpentard entendre Sebastian Sallow est, après quoi Tom Felton avec les mots « Bonjour Sébastien ! » sortir de l’ombre.

Peu de temps après la diffusion de la courte vidéo, la spéculation s’est déchaînéequ’est-ce que c’est avec ça Apparition de l’acteur Draco Pourrais avoir. Dans la vidéo elle-même, il n’y avait que l’annonce de l’événement et quelques mots dans la signature.

La plus grande attente était probablement que Annonce d’un DLC – peut-être même un dans lequel Tom Felton un rôle principal aurait joué. Si ce n’est pas en tant que Draco Malfoy, alors peut-être en tant que quelqu’un d’autre Personnage avec sa propre histoire.

Cependant, une annonce DLC semblait être à l’approche assez improbable. Après tout, les responsables ont ouvertement communiqué il y a quelque temps que pas d’extensions prévues pour le moment destiné à être.

Comme on le sait, l’espoir meurt en dernier et « Hogwarts Legacy » un un si grand succès Bien sûr, Warner Bros. Interactive et Avalanche Software auraient pu changer d’avis. Généralement a été pour l’avenir jusqu’à présent rien de complètement exclu.

Cela s’est vraiment produit sur « Into The Shadows With Tom Felton »

je suis sur le point de vidéo de dix minutes Felton peut être vu lors de son récent voyage à Poudlard. L’acteur, qui a joué Draco Malfoy dans 7 films, retourne dans son ancienne maison pour… Quêtes avec Sebastian Sallow nier.

fans de Harry Potterrespectivement Draco, en ont toujours pour leur argent ici. Felton, un grand fan de Wizarding World lui-même, agissant comme un enfant dans un magasin de bonbons. Bien sûr, il a tout un regard différent sur le jeuAprès tout, il a fait partie de ce monde magique pendant plusieurs années.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Alors il discute un peu hors de la boîte, commente son Impressions d’une manière parfois très émotionnelle et est définitivement pleinement impliqué dans le gameplay – ce qui est parfois très amusant.

Clair, l’annonce espérée ne s’est pas concrétisée, pourtant c’est un plaisir d’accompagner l’ancien élève de Serpentard dans sa propre quête. Et qui sait ce que l’avenir réserve à Hogwarts Legacy. Premières tribunes le 25 juillet 2023 ni le Sortie sur Nintendo Switch à.