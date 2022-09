Hogwarts Legacy : de nouvelles vidéos montrent des salles communes

Ce n’est que récemment que j’ai été au gamescom 2022 nouvelles images L’héritage de Poudlard présente. Dans le même temps, il a été annoncé que le RPG d’action tant attendu du Harry Potter-Univers déjà précommandét peut être. Maintenant sont les mêmes quatre nouvelles vidéos été publié par les États-Unis Salles communes de Poudlard mener.

L’héritage de Poudlard : une visite des salles communes

Le 1er septembre marque un jour important à Poudlard : La rentrée scolaire. Les Potter-Heads invétérés célèbrent cette date chaque année. Sorti pour célébrer le retour à Poudlard Warner Bros. et avalanches de nouvelles vidéos qui Aperçu des quatre maisons différentes accorder.

la Les espaces communs font l’objet d’une attention particulière. Chaque maison a un tout propre look distinctifqui exerce une fascination magique.

La maison Serpentardqui se situe au pied du château, se caractérise par la Serpent, qui est aussi la magnifique entrée marqué. Le contraste frappant avec la morosité de Serpentard est le salles inondées de lumière de Serdaigleque nous voyons ici pour la première fois.

Les locaux célèbrent aussi Poufsouffle leur première à l’écran. Ceux-ci sont de plantes et lumière naturelle absolument. la Les salles de Gryffondor sont déjà connus dans une large mesure grâce aux films, mais sont à nouveau montrés dans toute leur splendeur dans « Hogwarts Legacy ».

Plus de surprises lors des célébrations de retour à Poudlard

Il y a eu d’autres bonnes nouvelles pour la communauté Wizarding World hier. Alors Warner Bros. Games a annoncé que ses fans Associer le compte Harry Potter Fan Club à son compte Warner Bros. Games pour importer leur maison et leur baguette dans Hogwarts Legacy.

Lier les comptes crée également un Masque tête de mort avec bec tel que robes d’école exclusives pour le jeu déverrouillé.

En plus de cela, une spéciale Oeuf de Pâques dans les ruines du château d’une quête secondaire révélé par Hogwarts Legacy. Les ruines ressemblent à celles de L’aventure en moto des créatures magiques de Hagrid présenté dans The Wizarding World of Harry Potter dans le parc à thème Universal Orlando’s Islands of Adventure.

« Hogwarts Legacy » est prévu pour 10 février 2023 pour PS4 et 5, Xbox série X et ordinateur personnel apparaître. La date de sortie de la Nintendo Switch n’est pas encore connue. De plus, ce sera pour PlayStation une quête exclusive donner.