Hogwarts Legacy Collector’s Edition Unboxing – Voici le contenu

Après de nombreuses spéculations et fuites, la chaîne YouTube de L’héritage de Poudlard maintenant le Edition collector officiellement présenté au jeu dans une vidéo de déballage. Ainsi, pour la première fois, nous obtenons un aperçu détaillé du contenu que les joueurs reçoivent lorsqu’ils l’achètent.

Nous avons toutes les informations sur les différentes versions, le contenu et les prix pour vous résumé dans ce post.

Quand puis-je précommander l’édition collector ?

L’édition Collector de Hogwarts Legacy est disponible en précommande à partir du jeudi 25 août 2022 à 17 h, heure du Royaume-Uni.

Combien coûtera l’édition collector ?

L’édition collector coûtera 289,99 € pour PC, PS4 et Xbox One et 299,99 € pour PS5 et Xbox Series X. Chandler Wood a maintenant publié les prix sur Twitter a été confirmé.

Voici le contenu de l’édition collector

En fait, les fuites de ces dernières semaines se sont avérées vraies. Tout le contenu des deux édition deluxe aussi bien que Edition collector ont été confirmés dans la dernière vidéo.

Quel est le contenu de l’édition collector ? Le CE pour « Hogwarts Legacy » contient tout le contenu du édition deluxe. C’est à peu près ça Pack Arts sombresqu’entre autres une Thestral comme monture contient.

Important: La version PC de l’édition collector de « Hogwarts Legacy » ne contient qu’une clé numérique pour le jeu. Le CE pour PlayStation et Xbox comprend un disque physique.

Le responsable de la communauté Chandler Wood confirme également dans la vidéo que le pack Dark Arts est le seul moyen de monter un Thestral dans le jeu ou de survoler les terres de Poudlard avec cette créature magique.

L’accès anticipé au jeu de 72 heures est particulièrement excitant pour les fans. En conséquence, les acheteurs peuvent déjà jouer à « Hogwarts Legacy » le 7 février 2023.

Tout le contenu de l’édition Deluxe de Hogwarts Legacy (Digital)

Jeu de base Hogwarts Legacy (numérique)

Thestral comme monture

Pack Cosmétique Arts Sombres

Arène de combat des arts sombres

Chapeau de Garnison des Arts Sombres

Accès anticipé au jeu de 72 heures

Robe Kelpie

En plus du contenu de l’édition Deluxe, les acheteurs disposant du Edition collector aussi un Boîtier en acier plus deux autres éléments physiques. D’une part, c’est un livre en plastique ouvert avec une carte de Poudlard, de la Forêt Interdite, du Lac Noir et du village sorcier de Pré-au-Lard en haut

D’autre part vous obtenez une baguette magique qui peut survoler les pages du livre de manière plus ou moins magique.

Tout le contenu de l’édition Collector Hogwarts Legacy

Jeu de base Hogwarts Legacy

Thestral comme monture

Pack Cosmétique Arts Sombres

Arène de combat des arts sombres

Chapeau de Garnison des Arts Sombres

Accès anticipé au jeu de 72 heures

Robe Kelpie

Boîtier en acier

Ancienne baguette magique flottante avec livre

Message original du 27 juillet 2022: Plus ou moins régulièrement sur le compte twitter officiel de « Hogwarts Legacy » a posté des photos et de courtes vidéos avec des Potterheads impatients de voir le Rechercher des indices embarquer – surtout en ce qui concerne un date de sortie.

Mais aussi Contenu du jeu et éditions possibles comme une édition collector sont très populaires. Maintenant, l’utilisateur de Reddit veut BattleDash dans le Code source le contenu du site Web « Hogwarts Legacy » de trois éditions différentes ont découvert – y compris une édition collector.

Hogwarts Legacy sera-t-il disponible en 3 versions ?

Alors sois un édition standard prévu, le seul qui jeu de base contient. De plus, il devrait y avoir un édition deluxe donner, la diversité extras cosmétiques comprend, ainsi que la possibilité 72 heures avant la sortie officielle pour commencer avec le RPG d’action.

Comme la cerise sur le gâteau Edition collector être disponible. Le CE contient selon le code source toutes les fonctionnalités de la version deluxe plus Steelcase et baguette magique avec livre. Dans la vue d’ensemble, cela ressemble à ceci:

Hogwarts Legacy Standard, Deluxe et Collector’s Edition comparés. © BattleDash/Reddit

Comme c’est souvent le cas, ces informations sont d’abord déguster avec prudencelà un La déclaration des responsables est toujours en attente. Le modérateur de Reddit a souligné que « Ces informations peuvent être obsolètes ou juste un espace réservé [könnten] »mais ils étaient sur le site Web à un moment donné.

Cependant, les données du code source pourraient également suggérer que le différentes éditions seront présentées prochainement sera. Cela pourrait aussi être le Demande de date de sortie précise enfin remplir cela jusqu’à présent sur un seul Fin de période 2022 est limité.

Ce qui est certain, cependant, c’est que « Hogwarts Legacy » sortira sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Xbox Series X/S. la Préparations de précommande déjà exécuté et sur quelques pages produits le jeu peut déjà être mis sur la liste de souhaits.