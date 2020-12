Hogger, le Fléau d’Elwynn, est arrivé dans Heroes of the Storm

Il y a un gnoll dans le Nexus

Attachez la ceinture en cuir du loup avec des clous et aiguisez votre poignard commun le plus brillant, car le méchant gnoll Hogger est maintenant officiellement disponible sur Les Héros de la Tempête! Hogger a été l’un des premiers crackers difficiles auxquels les aventuriers novices ont été confrontés World of Warcraft.

Ce voyou idiot est armé de barrières de victoires, de coups effrayants et de rebondissements diaboliques. Il est né pour vivre dans le feu de la bataille, alors il vient à Les Héros de la Tempête comme agresseur chaotique! Pour en savoir plus sur Hogger, son répertoire et son développement, visitez ce billet de blog. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement:

La source: Communiqué de presse Blizzard