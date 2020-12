Hofele Design donne à Mercedes-Benz Classe G des «portes suicides»

Y avait-il un besoin? Peut être pas. Mais dans cette transformation luxueuse de l’inévitable Mercedes-Benz Classe G, Les clients de Hofele Design ont droit à une solution… unique et exclusive: un G avec des «portes suicides» derrière!

Les «portes suicides» sont le point culminant de cette transformation, mais il y en a beaucoup d’autres qui portent le luxe à bord (et pas seulement) de la Classe G à de nouveaux sommets pour ceux qui ne considèrent pas la série G assez luxueuse. Pas étonnant que Hofele Design l’ait appelé Ultimate HG.

L’intérieur était principalement recouvert de cuir blanc, mais ce sont les passagers arrière qui reçoivent toute l’attention – il s’agit de conduire et non de conduire. Nous avons maintenant deux «fauteuils» qui peuvent s’incliner électriquement et avoir le chauffage et le refroidissement. Pour les séparer, nous avons une seule console centrale, qui comprend, entre autres, un écran tactile généreux.

Le coffre à bagages n’a pas été oublié, avec de nouveaux revêtements et un plancher noir brillant avec des bandes d’aluminium!

À l’extérieur, en plus des «portes suicides», le point culminant immédiat est les roues géantes de type turbine de 23 pouces. Ce n’est qu’alors que nous remarquons le pare-chocs et la calandre distincts, la peinture bicolore (noir et argent) et même les lumières LED en haut du toit.