« HODL » ou comment une faute de frappe est devenue l’un des slogans (et mèmes) les plus populaires dans le monde des crypto-monnaies

Demandez à tous ceux qui ont des crypto-monnaies quoi faire lorsqu’une crypto-monnaie baisse de prix et ils répondront sûrement avec un « HODL! » retentissant!. Si vous n’êtes pas dans le monde, vous pensez sûrement deux choses: une, qu’il voulait dire « Hold » (« hold » ou « keep » en anglais) et deux, que c’est sûrement une sorte de jargon de crypto-monnaie. Quel test à choix multiples, la réponse est « c) Les deux sont corrects ».

Dans le monde de la crypto, il y a plusieurs mèmes (et memecoins, tout un monde souterrain fascinant), comme le « HODL! », « To the moon » ou tout ce que dit Elon Musk sur son Twitter. Aujourd’hui, nous allons connaître l’histoire et la signification du premier, « HODL! », Un mot très particulier dont l’origine remonte à 2013 Et cela commence par quelque chose d’aussi simple qu’une faute de frappe dans un forum.

« JE SUIS HODLING »

On remonte à 2013, une année des plus intéressantes pour la crypto-monnaie par excellence, le Bitcoin. Bitcoin a commencé l’année avec une valeur de 13,40 € et a été frappé par deux énormes bulles. Le premier s’est produit début avril, lorsque son prix a grimpé à 220 € et a chuté à 70 € A la fin du mois.

Le second s’est produit à la fin de l’année. Début octobre, Bitcoin se négociait à 123,20 €, un prix qui a grimpé en flèche en décembre à 1156,10 €. Croissance folle, spectaculaire et qui a duré assez peu, puisque le prix est tombé à 760 € quelques jours plus tard.

C’était précisément en décembre quand GameKyuubi, un utilisateur du forum Bitcointalk, a publié le message qui donnerait vie à l’un des mèmes les plus connus dans le monde de la crypto. Votre titre: « I AM HODLING ». Son contenu: une explication de la raison pour laquelle il détenait ses crypto-monnaies alors même que le prix chutait. Il dit ce qui suit:

J’ai écrit ce titre deux fois parce que je savais que c’était mal la première fois. C’est toujours faux. N’a pas d’importance. Ma copine est dans un bar lesbien, BTC s’écrase. Pourquoi est-ce que je m’accroche? Je vais vous dire pourquoi. C’est parce que je suis un mauvais commerçant et parce que je sais que je suis un mauvais commerçant. Si vous, les bons commerçants peuvent repérer les hauts et les bas aile piffy pit wong wang juste comme ça et gagner un million de dollars, bien sûr, pas de problème, mon frère. De la même manière, les mains lâches sont comme « OH NON, CELA EST EN BAISSE, JE VAIS VENDRE, HAH, HA », puis elles sont comme « OH GOD MY ASS » quand des traders intelligents SAVENT CE QU’ILS FONT acheter à nouveau, mais vous savez quoi? Je ne fais pas partie de ce groupe. Lorsque les commerçants achèteront à nouveau, je ferai déjà partie du capital boursier, alors DEVINEZ QUI SONT LES NÉGOCIANTS QUI VOUS TROMPENT -PAS MOI-! Ces fils de moquerie disant « OHH VOUS DEVRIEZ AVOIR VENDU », OUI, MERDE. LA MERDE DEVRAIT AVOIR VENDU. JE DEVRAIS AVOIR VENDU DES MOMENTS AVANT CHAQUE VENTE ET AVOIR ACHETÉ DES MOMENTS AVANT CHAQUE ACHAT MAIS SAVEZ-VOUS QUOI? TOUT LE MONDE N’EST PAS AUSSI COOL QUE VOUS. Vous ne vendez sur un marché baissier que si vous êtes un bon day trader ou un noob trompé. Les gens entre les deux tiennent bon. Dans un jeu à somme nulle comme celui-ci, les traders ne peuvent prendre votre argent que si vous vendez. Eh bien, j’ai bu du whisky. En fait, il met du whisky dans la bouteille. Ça n’a pas d’importance, poursuivez-moi. «

Ce que la bonne chose à propos de GameKyuubi voulait dire, c’est que il n’allait pas vendre. Il n’était pas un bon commerçant et ne savait pas comment identifier les pics de hausses et de baisses pour vendre ou acheter au moment précis. Au lieu de cela, l’utilisateur a opté pour une décision plus modérée: conserver son portefeuille Bitcoin. « To hold », en anglais.

Et est-ce que « hodlear » est une stratégie d’investissement comme les autres. Au lieu d’être conscient des hauts et des bas d’un actif risqué comme les crypto-monnaies, les hodlers conservent leurs actifs indépendamment des changements de prix dans le but d’obtenir une rentabilité à long terme lorsque le prix se stabilise ou atteint un certain chiffre.

Le contraire est les commerçants, qui déplacent leurs actifs en fonction de leur valeur vers obtenir plus de rentabilité à court terme. Si la stratégie d’investissement précédente nécessite un certain sang-froid pour ne pas prendre de décisions hâtives, cette stratégie implique d’avoir une certaine connaissance de la bourse et de savoir quand vendre (haut) et acheter à nouveau (pas cher).