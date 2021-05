Hoda obtient un enseignant en interview émotionnel visant à être «  Monsieur Rogers du 21e siècle  »

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255, envoyez TALK au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour obtenir des ressources supplémentaires.

Oakland, Californie, professeur au collège Donovan Taylor Hall a partagé avec Hoda Kotb qu’il y a eu un moment de sa vie il y a des années où il envisageait de se suicider tout en embouteillant ses émotions à l’intérieur.

Hoda est devenue émue AUJOURD’HUI lundi lorsqu’elle a pensé à ce que les étudiants de Hall à l’Impact Academy auraient perdu si le professeur bien-aimé s’était suicidé pendant qu’il était à l’université.

«Je me sens étrangement en sécurité que tu sois sur la planète maintenant. J’ai l’impression qu’un de ces enfants de ta classe va changer le monde tout comme toi, et je suis tellement contente que tu ne l’ait pas fait ce jour-là, « A dit Hoda alors qu’ils étaient tous les deux émotifs. « Et nous voulions juste vous remercier aussi pour toutes les choses incroyables que vous faites avec les enfants. »

Hall est un enseignant populaire de l’école à charte d’Oakland qui sert des étudiants de couleur défavorisés, enseignant aux élèves de septième des compétences comme faire face au stress et à l’anxiété, faire preuve de gratitude et comment s’aimer eux-mêmes.

Il a publié des clips de sa classe sur TikTok pour diffuser son message à d’autres, certaines vidéos devenant virales avec plus d’un million de vues.

«J’essaie d’aider les enfants à se sentir et à faire mieux qu’ils ne l’ont fait dans le passé», a-t-il déclaré sur AUJOURD’HUI. «J’essaie d’aider les enfants à construire des relations positives avec eux-mêmes et j’essaie d’arrêter cela, ce cycle de déconnexion qui se produit à cet âge.

Le professeur affectueusement surnommé «Monsieur Donovan» s’assure de dire à ses élèves qu’il les aime tous les jours.

« Oui. Je les aime. Et je leur dis aussi que j’aime qui ils sont, parce que c’est quelque chose qu’ils n’entendent pas beaucoup aussi », a-t-il dit.

Son programme vient de ses propres luttes à l’école, où il a gardé ses émotions pour lui tout en grandissant noir et secrètement gay, ce qui a conduit à des pensées suicidaires.

«Je me souviens que j’étais si incertain de moi et si triste, et mon père est décédé quand j’étais enfant», a-t-il déclaré. «Et ma mère a travaillé si dur, et elle était enseignante seule. Et donc je lui ai caché cela parce que je ne savais pas comment demander de l’aide.

«Au moment où je suis arrivé à l’université, j’étais suicidaire. Je ne voulais pas être en vie parce que je pensais que si je faisais les bonnes choses, je me sentirais mieux, et j’avais l’impression que ça ne marchait tout simplement pas. un adulte sortait – je vais déjà commencer à pleurer – en souhaitant qu’un adulte vienne me voir et me dise: «Je te vois, et je suis là pour toi». Et donc, pour moi, être capable de faire ça pour les enfants, juste de les entendre partager ces choses que les gens, je pense, sous-évaluent un peu. «

Cela a été une force motrice derrière Hall qui a enseigné à ses étudiants à adopter une vision positive d’eux-mêmes sans s’attarder sur leurs défauts.

«J’en ai beaucoup gardé à l’intérieur, et dans la classe de M. Donovan, j’aime m’exprimer et je n’ai pas peur d’être jugé», a déclaré un étudiant nommé Jada AUJOURD’HUI.

Un élève de 12 ans nommé Osmer dit qu’il obtient maintenant des A grâce aux encouragements de Hall après avoir déjà lutté dans presque toutes ses classes.

« Il me donne l’impression que je peux le faire, que je peux accomplir cela, mon objectif d’obtenir de bonnes notes », a déclaré Osmer.

«Aider les enfants à se forger une image positive de soi mène directement à la façon dont ils se présentent en classe», a déclaré Hall. « Quand ils se sentiront confiants en qui ils sont et qu’ils aiment qui ils sont, ils n’auront pas peur de faire des erreurs. »

Hall veut maintenant aller au-delà de l’enseignement pour diffuser son message à un public plus large. Il met sur pied un studio à domicile pour créer des vidéos inspirantes pour les enfants dans le but de devenir un Mister Rogers pour le 21e siècle.

Ses aspirations ont été stimulées lundi lorsque 45secondes.fr l’a surpris avec un nouvel ordinateur portable HP chargé de logiciels d’édition d’Adobe.

Hall espère que le message édifiant qui a profité à ses étudiants d’Oakland pourra bientôt se répandre dans le monde entier.

«Je ne serais pas ici sans enfants», a-t-il déclaré. « Et je sens que je veux faire ce travail à plus grande échelle. »