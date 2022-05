Hoda Kotb « chérit » le fait d’être célibataire alors qu’elle se prépare pour « l’été des filles sauvages »

Hoda Kotb est prête pour son « été de fille sauvage ». L’ancre d’AUJOURD’HUI a partagé qu’elle « chérissait » sa vie de femme célibataire, après qu’elle et Joel Schiffman l’aient appelée plus tôt cette année.

Hoda, Savannah Guthrie et Jenna Bush Hager ont assisté à l’événement The Hollywood Reporter Most Powerful People in Media à New York mardi soir, où elles ont plaisanté sur leurs aventures dans les mois à venir.

Lorsqu’Entertainment Tonight lui a demandé sur le tapis rouge si ça allait être un « Hot Hoda Summer » maintenant qu’elle est célibataire, Jenna a plaisanté : « C’est un été sauvage pour les filles et nous menons la charge ! »

« Feral est sauvage », a déclaré Hoda, avant de préciser que lorsqu’il s’agit de sa vie amoureuse, elle « marche sur la pointe des pieds ».

« Je profite vraiment de mes enfants et de ma vie », a-t-elle ajouté. « Je chéris, en quelque sorte, cette fois. »

Hoda, quant à elle, dispose d’un excellent système de soutien, comme l’a noté Savannah, « Quiconque veut sortir avec Hoda doit d’abord passer par nous. »

Jenna a ajouté : « Ouais, et bonne chance ! Elle a deux sœurs qui sont extrêmement protectrices.

Hoda et Joel ont rompu en janvier après huit ans ensemble. Les deux partagent leurs filles, Haley, 5 ans, et Hope, 3 ans.

Savannah, Hoda et Jenna assistent à The Hollywood Reporter Most Powerful People in Media à New York le 17 mai 2022. Jamie McCarthy / Getty Images pour The Hollywood Reporter

Lors de l’événement, les femmes d’aujourd’hui ont également réfléchi à leur carrière et aux merveilleuses opportunités qui leur ont été offertes au fil des ans.

« Je pense qu’il y a des moments dans nos emplois où nous nous disons: » Wow, je peux faire ça. Je peux m’asseoir en face de quelqu’un. Et ce n’est pas perdu pour nous », a déclaré Hoda à propos de l’obtention d’interviews majeures. « Et je pense qu’il y a un moment que vous partagez avec la personne que vous interviewez quand elle vous dit en quelque sorte la vérité et que vous ressentez la vérité dans la pièce. »

Hoda a déclaré qu’elle avait ressenti cela lorsqu’elle a récemment interviewé le prince Harry et Viola Davis, ajoutant: « J’ai l’impression que la vérité gagne, mec, et quand vous la dites, tout le monde le ressent. »

Savannah a fait écho aux sentiments de sa co-animatrice, en disant: «Nous aimons les gens et arrivons à interviewer des gens, que ce soit une célébrité comme Selma Blair qui raconte son histoire très ouvertement pour la première fois et ses difficultés. Ou c’est quelqu’un qui fait quelque chose d’extraordinaire… et personne ne connaissait son nom jusqu’à cette semaine.