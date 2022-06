Hoda dit qu’elle « sanglotait » pendant le premier récital de danse de ses filles Hope et Haley

Hoda Kotb s’est retrouvée à pleurer de joie ce week-end.

L’ancre d’AUJOURD’HUI a pu voir ses filles jouer dans leur tout premier récital de danse, et elle a éclaté de fierté tout le temps.

Lundi matin, la mère de deux enfants l’a rattrapée AUJOURD’HUI avec Jenna Bush Hager, co-animatrice de Hoda & Jenna, et s’est souvenue qu’elle ne pouvait pas s’arrêter de pleurer en regardant ses filles jouer.

« C’était la première fois que je voyais mes enfants sur scène. Ils avaient un récital de danse et je n’avais jamais été témoin de ça », a-t-elle déclaré.

En regardant une photo de Haley, 5 ans, et Hope, 3 ans, la fière maman a dit à Jenna qu’ils s’étaient « tellement amusés ».

« Ils sont montés sur scène (et) ont chanté ‘Impossible’ et ‘Do You Believe in Magic?’ (et d’autres) vieilles chansons », a-t-elle révélé.

Les deux petites étoiles avec leurs fiers professeurs. AUJOURD’HUI

Hoda savait qu’elle allait passer un bon moment, mais elle a été surprise par la réaction qu’elle a eue lorsqu’elle a vu ses filles sur scène.

« Je ne savais pas que j’allais réagir comme ça. J’ai fondu en larmes et j’ai pleuré pour Hope, qui était au début, et Haley, qui était à la fin », a-t-elle déclaré.

L’ancre d’AUJOURD’HUI s’est également retrouvée excitée pour les enfants de tous les autres lorsqu’ils se produisaient.

« Je sanglotais. J’avais une expérience hors du corps », a-t-elle déclaré.

Hoda est une maman heureuse avec ses deux filles talentueuses. AUJOURD’HUI

Jenna pourrait certainement comprendre l’expérience émotionnelle de Hoda.

« Je ne comprends pas ce que c’est parce que j’ai été à ta place. Est-ce évolutif ? » elle a demandé.

Hoda a expliqué qu’elle ressentait un profond sentiment d’admiration face à la façon dont ses filles traitaient la grande foule.

« Ils avaient ce genre de sensation facile et je pense que j’étais tellement surprise », a-t-elle déclaré. « J’ai aimé le fait qu’ils se sentent à l’aise parce que l’une des choses les plus effrayantes sur terre, et nous le savons en tant qu’adultes, est de se tenir devant les gens et de dire quelque chose ou de faire quelque chose. »

Jenna, qui a récemment expliqué à quel point elle était fière de voir sa fille Mila jouer dans la pièce de théâtre de son école, a donné une explication.

« J’ai l’impression que c’est la confiance, comme regarder (vos enfants) apprendre la confiance. Et que ce soit dans le sport ou autre, mais quand vous voyez cette confiance (c’est incroyable) », a déclaré Jenna.

La mère de Hoda est bientôt en visite et quand elle le fera, ses filles feront une performance de rappel pour elle.

« C’était comme l’un de mes moments préférés. Je n’arrête pas d’y penser et c’était magnifique », a-t-elle déclaré.