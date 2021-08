Hoda, Carson, Al et Craig sont les meilleurs conseillers alors qu’ils prennent en charge un camp d’été

Les enfants adorent les camps d’été, tout comme les hôtes d’AUJOURD’HUI.

Al Roker, Carson Daly, Craig Melvin et Hoda Kotb ont réussi un « 45secondes.fr Summer Camp Takeover », en tant que conseillers de camp pendant une journée au Asphalt Green Summer Camp à New York.

Hoda avait déjà beaucoup d’expérience, notant qu’elle avait été conseillère dans un camp d’été et qu’elle « avait adoré chaque seconde », tandis que Craig, Al et Carson se demandaient qui serait le meilleur conseiller.

« Je ne dirais pas que je vais être le meilleur moniteur de camp », a déclaré Craig. « En fait, je vais probablement être le plus médiocre, mais je vais m’amuser le plus. »

« Il ne s’agit pas d’être le meilleur », a ajouté Al. « Il s’agit de s’assurer que vous le faites pour les enfants. Cela dit, je suis le meilleur, parce que je suis le plus bruyant. »

La journée a commencé avec le basket-ball, alors que Hoda entraînait ses campeurs lors d’un entraînement. Après que ses campeurs aient célébré à quel point ils aimaient le sport, Hoda a déclaré qu’elle voulait que ses enfants s’amusent le plus, puis les a guidés à travers des exercices simples comme le dribble et un jeu amical.

Hoda s’est concentré sur s’amuser et profiter de l’activité. AUJOURD’HUI

« L’équipe bleue a un (point) et l’équipe rouge a un (point). C’est là que le jeu se termine, et je vais vous dire pourquoi », a poursuivi Hoda. « Quelle est la partie la plus importante ? »

Les campeurs de Hoda connaissaient exactement la réponse. « S’amuser! » crièrent-ils en réponse.

Ensuite, Craig a commencé à diriger ses campeurs à travers des activités de jour sur le terrain, y compris une course de sacs de pommes de terre. Au début de l’activité compétitive, il partageait une philosophie sensiblement différente avec ses campeurs.

Craig s’est avéré être un conseiller compétitif. AUJOURD’HUI

« La leçon que je vais vraiment essayer de leur laisser est que gagner est facile, perdre est difficile. Vous ne pouvez pas y aller doucement avec les enfants, il faut les endurcir! » dit Craig. « Si je le fais à ma façon, ils vont perdre beaucoup. Rien ne construit un enfant comme le démolir. »

Le troisième jour du camp, Carson a réquisitionné le laboratoire scientifique pour enseigner aux campeurs comment fabriquer du dentifrice pour éléphants. Bien que son activité n’ait peut-être pas été aussi physique que le match de basket de Hoda ou la course de sacs de pommes de terre de Craig, Carson a déclaré que le camp avait aidé les enfants à aimer apprendre quelque chose de nouveau.

Carson a montré son intelligence scientifique. AUJOURD’HUI

« C’est beaucoup mieux quand c’est amusant d’apprendre », a expliqué Carson. « Je pense que les enfants veulent rendre l’apprentissage amusant. »

Dernier point mais non le moindre, Al a repris les courses de glissades d’eau, invitant les campeurs à se rafraîchir et à s’amuser.

« J’aime les courses de glissades d’eau parce que vous courez avec un abandon imprudent et que vous vous mouillez », a expliqué Al. « C’est la seule fois où les adultes ne disent pas ‘Arrête de courir ! Non !’ C’est ‘Courez ! Mouillez-vous !' »

Al a entraîné ses campeurs à travers une série de courses de glissades d’eau. AUJOURD’HUI

Les campeurs se sont relayés pour dévaler un Slip ‘N Slide, puis sont passés à une version plus grande de l’activité. Al les a encouragés à chaque instant, célébrant à la fois leurs victoires et leurs chutes.

« J’espère que mes campeurs quitteront le camp avec un sentiment d’unité », a déclaré Al.

Alors que les moniteurs temporaires de 45secondes.fr réfléchissaient à leur séjour au camp, tous les hôtes ont convenu qu’ils espéraient que leurs campeurs s’amusaient.

« C’est comme un moment de rêve pour les enfants », a déclaré Hoda. « Le camp d’été est là où il est, bébé ! »