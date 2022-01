Hoda a essayé ‘l’écoute consciente – comment ça marche ?

L’écoute est une partie essentielle du travail de Hoda Kotb en tant que journaliste, mais même elle admet qu’elle pourrait utiliser un rappel sur la façon d’être vraiment présente de temps en temps.

Dans sa quête pour affiner ses capacités d’écoute, l’ancre d’AUJOURD’HUI s’est récemment entretenue avec l’expert en son et en communication Julian Treasure pour découvrir ce qu’est l’écoute consciente et comment elle peut vous aider à vous connecter avec les gens qui vous entourent.

« C’est réaliser que vous devez vous concentrer dessus. Écouter, c’est du travail, cela demande des efforts. Cela prend du temps, et dans notre monde multitâche, c’est très difficile », a déclaré Treasure.

Alors, que devez-vous faire pour commencer ? Treasure a recommandé à Hoda de se familiariser avec « la base du son », c’est-à-dire le silence.

« Cela réinitialise vos oreilles, les recalibre et vous permet d’écouter à nouveau », a-t-il expliqué.

L’expert l’a envoyée à Ex Machina Soundworks à Brooklyn pour tester leur salle silencieuse à la pointe de la technologie. C’est l’un des endroits les plus calmes de la planète et son seuil sonore est inférieur à zéro décibel.

Une fois à l’intérieur, Hoda a testé les limites de la pièce et a commencé à dire « Bonjour » encore et encore.

« Je n’avais même pas réalisé à quel point le monde était bruyant jusqu’à maintenant », songea-t-elle en s’acclimatant au silence absolu.

Hoda a dit plus tard à ses co-présentateurs d’AUJOURD’HUI ce que c’était que de quitter la pièce et de réapparaître dans le monde bruyant de New York.

« Tout était en feu. Je voulais littéralement remonter les vitres de la voiture », a-t-elle déclaré.

Hoda a également expliqué que les experts conseillent de ne rester dans la pièce calme que pendant 10 minutes maximum, car cela peut être très choquant.

« Les gens se sentent un peu découragés émotionnellement parce que vous n’êtes pas habitué à être dans un silence complet et absolu en entendant votre propre respiration », a-t-elle déclaré.

Ensuite, Treasure a recommandé à Hoda de s’immerger dans un endroit bruyant et d’essayer d’isoler chaque son.

« Vous pouvez commencer à démêler, ‘Quels sont les sons autour de moi et pourquoi ce bruit m’intimide-t-il un peu ? Et qu’est-ce que ça me fait à tous les niveaux ? il expliqua.

Enfin, il a conseillé à Hoda de faire l’expérience des sons curatifs de la nature.

Alors, comment tout cela se traduit-il en vraiment entendre les gens? Hoda s’est également entretenu avec la percussionniste / compositrice Evelyn Glennie pour le savoir. Glennie est presque complètement sourde mais écoute à sa manière.

« Dans mon cas, il s’agit d’ouvrir le corps comme une chambre de résonance de sorte que le corps ressemble presque à une énorme oreille et cela signifie que chaque sens est impliqué dans le processus d’écoute », a-t-elle expliqué.

La compositrice a réalisé qu’elle avait besoin de trouver une nouvelle façon d’écouter à l’âge de 12 ans et a commencé dans le domaine des percussions. Lorsque ses aides auditives ont brouillé le son, son professeur lui a demandé de placer ses mains sur le mur à côté du tambour et les résultats l’ont surprise.

« Je pouvais réellement sentir ce tambour quelque part sur mes mains. (C’était) comme des rayons de soleil qui se levaient », a-t-elle déclaré. « Cela m’a soudainement fait réaliser que je devais faire attention. »

L’écoute est une compétence que Glennie a perfectionnée et maîtrisée au fil des ans.

« Vous vous rendez compte de toutes les petites choses. et vous vous rendez compte de tout le bruit extérieur », a-t-elle dit à ses co-présentateurs.

Hoda a également déclaré qu’elle avait appliqué les leçons qu’elle avait tirées de cette expérience pour l’aider à mieux écouter avec ses enfants, Haley (4 ans) et Hope (2 ans).

« Eh bien, mes enfants ne m’écoutent pas », a déclaré Savannah Guthrie.

Et Carson Daly avait une suggestion amusante pour aider à cela : « Vous devriez les enfermer dans cette pièce », a-t-il dit.

