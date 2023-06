Hocus Pocus 3 est en développement chez Disney

Les sorcières partiront une fois de plus à la chasse pour terroriser la ville de Salem, dans le Massachusetts. Après le succès de la suite, Disney annonce que Hocus Pocus aura une troisième partie qui est déjà en développement.





À travers un article du New York Times, le président de Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey, confirme que le troisième volet des aventures des sœurs Sanderson, qui sont revenues en 2022 après 29 ans depuis la première du film original qui était déjà devenu un Halloween classique pour The House of Mouse.

Dans le film de 1993, Max Dennison (Omri Katz) libère des sorcières piégées dans une maison abandonnée, qu’il doit arrêter en s’appropriant leur livre de sorts avant qu’elles n’atteignent l’immortalité. Dans la suite, le groupe est ramené dans le monde réel une fois de plus et ils cherchent à se venger de toutes les années où ils ont été piégés.

Dans la scène post-générique du film de 2022, Gilbert le chat trouve une boîte avec l’étiquette « BF Candle », qui sont les bougies qui servent à ramener les sorcières si elle est allumée par une vierge la veille d’Halloween sous un plein lune. Donc, la possibilité d’une troisième partie était déjà là.

Hocus Pocus étoiles Bette Midler comme Winifred « Winnie » Sanderson, Sarah Jessica Parker comme Sarah Sanderson, Kathy Najimy comme Mary Sanderson et Sam Richardson comme Gilbert. Le premier film a été réalisé par Lycée musical réalisateur Kenny Ortega, et la suite d’Anne Fletcher (La proposition).





Pirates des Caraïbes est une autre priorité pour Disney

Hocus Pocus n’est pas la seule franchise que Disney cherche à faire revivre. En effet, dans le monde de l’horreur et de la comédie, le studio sortira prochainement une nouvelle version de Maison hantée, basé sur le célèbre manège du parc à thème et pourrait facilement devenir une nouvelle saga. Mais il reste encore beaucoup à venir.

Dans le même article, Bailey confirme que l’une des priorités du studio est de redémarrer le pirates des Caraïbes franchise, un autre des grands succès qu’ils ont eu en portant leurs attractions à l’écran :

« Nous pensons que nous avons une très bonne histoire passionnante qui honore les films précédents, mais qui a aussi quelque chose de nouveau à dire. »

La première partie de la saga, Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl est sorti en 2003 et depuis lors, l’histoire s’est étendue sur un total de six films. Mais, en raison des conflits entourant Johnny Depp, aucune nouvelle histoire n’a été développée. Depuis quelque temps, des rumeurs d’un sixième opus qui fonctionne comme un redémarrage sont présentes, mais il n’y a pas de projet confirmé autre que les intentions du studio de continuer à exploiter l’une des sagas qui a le mieux fonctionné pour eux au cours des 20 dernières années.

Interrogé sur la possibilité que Depp revienne jouer Jack Sparrow dans un projet à venir, Bailey a répondu :