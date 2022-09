Hocus Pocus 2 : une suite tardive mais magique et sûre qui est sur Disney+

Jouer avec la nostalgie est un facteur toujours bon pour Disney. C’est ainsi qu’il parvient à faire revivre les temps anciens de ceux d’entre nous qui ont grandi avec ses productions. En fait, la même chose s’est produite avec Année-lumièremais maintenant il l’a fait à nouveau avec la première de Hocus Pocus 2. La suite du premier film avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sont arrivées sur le quai il y a quelques heures à peine et les aident à redécouvrir la grande magie des sorcières de Salem.

Dans un premier temps, le retour de Hocus Pocus Cela a suscité quelques doutes : était-il vraiment nécessaire, après tant d’années, de faire sa deuxième partie ? Et la vérité est que oui. Cette nouvelle production est une suite tardive, mais magique et sûre. Eh bien, maintenant, même s’il continue de se concentrer sur les sœurs Sanderson et a les mêmes protagonistes, la réalité est qu’il s’adapte avec un impact parfait à l’ère actuelle.

Hocus Pocus 2 suit maintenant l’histoire de Winifred, Sarah et Mary alors qu’elles reviennent à Salem après 30 ans.. A cette occasion les sœurs furent appelées par une jeune femme qui trouva inopinément le sortilège pour les ramener et réussit. C’est alors qu’un joli jeu de poursuite commence, amusant et, bien sûr, plein de magie. En effet, celui qui a ramené les Sanderson à la vie doit les empêcher de détruire Salem.

Eh bien, la vérité est que maintenant ils ne sont pas entièrement obsédés par le fait de dévorer des enfants, mais ils sont obsédés par le maintien de leur jeunesse. Par conséquent, dans ce réseau de besoins et de défis, la touche du scénario est évidente. L’histoire raconte un processus de dépassement, mais aussi de survie qui, de toute façon, n’aurait pas été possible sans le trio de tête. Le flux narratif du scénario correspond parfaitement à ce que font les actrices.

Bien que, la vérité est que Celle qui se démarque le plus dans ce trio est Bette Midler avec son rôle de Winifred. Toujours avec ces dents de travers, ses cheveux ébouriffés, mais son arrogance intacte, il éblouit par son travail. Il joue un rôle tellement bouleversant, saisissant et captivant qu’il finit par attirer tous les regards. Et, alors que Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy génèrent une énorme satisfaction à leur retour, la personnalité de Winifred est si élevée qu’elle finit par surpasser ses compagnes.

Cependant, il convient de noter que les trois ont pu à nouveau accompagner leurs rôles après si longtemps et à une époque si différente. À présent Hocus Pocus deux Il a une touche de féminisme et se bat pour l’égalité qui n’a jamais été vue auparavant. Et même si cela ne semble pas tout à fait nécessaire, ça l’est. Bon, avec ce côté-là, ils arrivent vraiment à se rapprocher de la réalité actuelle. En revanche, la suite montre une sorcellerie poussée qui, même si elle parvient à raviver l’enfance, fait la différence avec le premier volet. C’est juste comme ça qu’on se rend compte qu’il s’agit d’un nouveau film et qu’il n’a rien à voir avec le premier.

C’est-à-dire, sans aucun doute,Hocus Pocus deux C’était l’un des plus gros succès de Disney + jusqu’à présent cette année. En effet, non seulement il était très attendu par beaucoup, mais il est également parfaitement créé. Le film joue entre le passé et le présent, maintient l’essence des sorcières, mais parvient en même temps à enchanter avec les jeux de production, de caractérisation et de mise en scène de chaque personnage. Bien sûr, un point parfait pour la maison de la souris.

