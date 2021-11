Hocus Pocus 2 Teaser allume la bougie Black Flame alors que la distribution complète est révélée

« Éblouissez-moi ma chérie. » Hocus Pocus 2, la suite tant attendue des années 1993 Hocus Pocus arrive officiellement à Disney+ à l’automne 2022, avec Jen D’Angelo (bourreaux de travail, Opposés solaires, Jeune Rocher), l’écriture du scénario et Anne Fletcher (Dragula, C’est nous, Intensifier) direction. L’ancien réalisateur de la suite, Laque pour les cheveux‘s Adam Shankman, est maintenant engagé en tant que producteur exécutif. À Halloween, Walt Disney Studios a publié un film de 30 secondes Hocus Pocus 2 bande-annonce, qui présente le rallumage de la flamme de la bougie noire (donc gardez vos enfants enfermés à l’intérieur ce soir, à moins que vous ne vouliez risquer qu’ils soient mangés par les Sanderson Sisters), ainsi qu’une annonce des nouveaux et anciens membres de la distribution, y compris Ted Lasso‘s Hannah Waddingham et les sœurs Sanderson originales, interprétées par Bette Midler (Le club des premières femmes), Sarah Jessica Parker (Sexe dans la ville) et Kathy Najimy (Loi sur la soeur).

Hocus Pocus 2 a été annoncé pour la première fois par Disney en décembre 2020. Mais après un long confinement lié à la pandémie de COVID-19 et quelques remaniements d’équipe, notamment le départ du réalisateur du film, Adam Shankman (Laque pour les cheveux, Dragula, Montée en puissance : hautes eaux), en raison de conflits d’horaire avec une autre suite de Disney, Désabusé, la production de la suite a été légèrement retardée. Désormais, Anne Fletcher est la nouvelle directrice de Hocus Pocus 2, et il a officiellement commencé le tournage de sa sortie prévue à l’automne 2022. Regardez le Hocus Pocus 2 teaser ci-dessous :

Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson et Nina Kitchen se joindront au casting. Automne 2022 le @DisneyPlus, #HocusPocus2 vient à nous ! – Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 31 octobre 2021

Hocus Pocus est sorti en 1993 et ​​mettait en vedette Midler, Parker et Najimy dans le rôle des Sanderson Sisters. Le film original commence en 1963 à Salem, Massachusetts, avec les trois sorcières emprisonnant un enfant et lui prenant sa force vitale. Naturellement en colère, les habitants de la ville, dirigés par les parents des enfants, capturent les sœurs et tentent de les pendre. Au lieu de cela, une sœur jette un sort qui, le soir d’Halloween, lorsque la lune est pleine, une vierge les rappellera d’entre les morts pour réclamer la vie de tous les enfants de Salem.

Trois cents ans plus tard, en 1993, les sorcières sont ressuscitées par inadvertance par un garçon nommé Max Dennison (Omri Katz), sa sœur cadette, Dani (Thora Birch) et son béguin, Allison (Vinessa Shaw). Alors que les trois enfants visitent le cottage des sœurs Sanderson, Max trouve la bougie Black Flame et l’allume, ce qui donne soudainement vie au cottage magique. Cependant, lorsque les sorcières arrivent au 20e siècle, elles apprennent que Halloween est désormais célébré comme une fête, et non pas traité comme quelque chose à craindre.

En 1993, quand Hocus Pocus a été publié pour la première fois, il a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et n’a gagné qu’entre 39 et 42 millions de dollars au box-office (les sources ne peuvent pas s’entendre sur le montant réel du film). Cela a été considéré comme une perte énorme pour Disney, qui a beaucoup dépensé pour la production du film, et les estimations suggèrent que le studio a perdu environ 16,5 millions de dollars pendant la sortie en salles du film. Mais depuis lors, le film est devenu un classique culte, avec une augmentation des ventes en streaming à chaque Halloween. En 2018, Hocus Pocus L’actrice Shaw a déclaré à Page Six :

« [Hocus Pocus}] était en fait un flop quand il est sorti. [Bette Midler] avait obtenu un Oscar pour son travail et avait toutes ces choses prestigieuses qu’elle faisait, puis elle décide de faire ce film qui, aux yeux des critiques, était tout simplement épouvantable. Ils pensaient juste : ‘Comment a-t-elle pu faire ça ?' »

Rejoindre le trio original de sorcières de Midler, Parker et Najimy est un ensemble de stars, dont Whitney Peak (Sabrina), Lilia Buckingham (Lac de la Couronne), Belissa Escobedo (Histoires d’horreur américaines), Tony Hale (Développement arrêté), Juju Brener (Vaincre), Froy Guiterrez (Ados Monde), Taylor Henderson (Perce-oreille et la sorcière) et la nouvelle venue Nina Kitchen. Doug Jones, qui a joué le zombifié William « Billy » Butcherson, revient également du premier film.

Le tweet confirme que deux Ted Lasso des anciens rejoignent également le casting, Sam Richardson et Hannah Waddingham. En plus de son petit mais mémorable rôle sur Ted Lasso, Richardson est également connu pour avoir joué Richard Splett sur Veep, et pour avoir joué aux côtés de Chris Pratt dans les deux La guerre de demain et Actif échoué. Bien qu’Hannah Waddingham soit surtout connue pour ses rôles dans Ted Lasso et Game of Thrones, l’actrice et chanteuse anglaise a également eu une longue carrière dans le West End de Londres, y compris une performance particulièrement remarquable dans la production originale de Londres de Spamalot.

Selon Digital Spy, Disney a déjà publié quelques indices sur l’intrigue du Hocus Pocus suite, le point de vente a rapporté un scénario qui semble assez similaire au premier film, mes jolies:

« Trois jeunes femmes ramènent accidentellement les sœurs Sanderson à Salem d’aujourd’hui et doivent trouver un moyen d’empêcher les sorcières affamées d’enfants de semer un nouveau genre de ravages dans le monde. »

Bien que Disney n’ait pas confirmé de date de sortie réelle et que peu de choses aient été révélées sur l’intrigue de la suite, il a été confirmé que le tournage de la suite très attendue a commencé le 18 octobre 2021 à Providence, Rhode Island. LeHocus Pocus 2 La réalisatrice, Anne Fletcher, a déclaré: « Je suis tellement reconnaissante de pouvoir jouer un rôle dans la renaissance de ces sorcières, et de travailler à nouveau avec mes amis chez Disney le rend encore plus spécial. »

Sujets : Hocus Pocus 2