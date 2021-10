Hocus Pocus 2 Préparations pour les cascades pyrotechniques cette semaine

Les acteurs et l’équipe travaillant sur l’ensemble du village de Salem construit à cet effet Hocus Pocus 2 sont dans les derniers préparatifs pour brûler les sorcières cette semaine dans le cadre d’une scène de flashback attendue pour la suite à venir. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun signe de l’une des principales stars du film sur le plateau, mais de nouvelles photos de Rhode Island montrent les derniers morceaux de l’énorme décor mis en place pour la cascade pyrotechnique qui donnera l’impression que tout le village est en train d’être en feu, mais ne brûlera pas réellement l’ensemble comme on le croyait au départ.

Le DEM d’État a envoyé un spécialiste de la qualité de l’air pour inspecter le site de tournage de « Hocus Pocus 2 » dans le cadre de l’examen par l’agence d’un permis de brûlage à ciel ouvert que la production avait demandé pour incendier le village, selon le porte-parole du DEM.

https://t.co/rpEl2dV3kj – Journal de la Providence (@projo) 24 octobre 2021

Depuis le début des travaux de préparation du film en août, les résidents locaux et les médias Journal de la Providence, ont publié des mises à jour presque quotidiennes sur la construction en cours du village de style des années 1600, qui a été érigé à Chase Farm Park et au cours des deux derniers jours, des travailleurs ont ajouté la touche finale à l’approche du tournage. Maintenant, il semblerait qu’un tournage au bon moment aura lieu cette semaine à l’approche d’Halloween, après que le chef de la police Brian Sullivan a annoncé la fermeture de la route 123 à proximité tout au long de la semaine.

Selon un porte-parole du Département de la gestion de l’environnement, la production a délivré un permis de brûlage pour mettre le feu au plateau il y a quelques mois, et des vérifications pertinentes ont été effectuées par des spécialistes dans le cadre du processus. Il semble qu’avec tout cela en place, il y a très peu de chances que la rumeur de l’incendie ne se produise pas, et il est fort probable que nous verrons des images de l’action telle qu’elle se déroulera dans la semaine à venir. Cependant, alors qu’il était initialement supposé que l’ensemble lui-même serait incendié, le spécialiste de la qualité de l’air du DEM, Taylor Ryan, a révélé que ce n’était pas le cas.

« Ils n’allument pas réellement la structure en feu. Ils utilisent des » faisceaux de feu « alimentés au gaz naturel, il semble donc que le bâtiment soit en feu à cause de la caméra, mais rien ne sera brûlé », a-t-elle écrit dans un e-mail. « C’est mieux de notre point de vue environnemental et aussi mieux pour Disney, car ils peuvent faire plusieurs prises de vue », a-t-elle écrit.

La cascade sera supervisée par les services d’incendie de Lincoln, et un réservoir d’eau de 500 gallons sera sur place en cas d’urgence. Un camion de pompiers et un véhicule utilitaire seront également sur les lieux pour être utilisés au besoin. Il a été noté qu’avant l’inspection de la scène par Ryan, on pensait que le tournage inclurait l’incendie complet de l’ensemble construit à cet effet, mais en ce qui concerne l’utilisation de « poutres de feu », il semble que tout le monde est content, avec cet itinéraire ayant moins d’impact sur l’environnement et permet également au tournage de ne pas subir la pression supplémentaire d’un scénario à une prise.

Le porte-parole du DEM, Michael J. Healey, a noté dans sa déclaration que si Fairy Dust Productions, qui est à l’origine du tournage du film, brûlait l’un des décors réels, cela constituerait une violation de leur permis convenu. Il semble donc assez probable que l’incendie du village se résume à beaucoup de fumée et de miroirs… enfin avec quelques flammes lancées pour faire bonne mesure.

Hocus Pocus 2 verra les sœurs Sanderson originales, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprendre leurs rôles du classique d’Halloween de 1993. Le tournage a déjà eu lieu autour de divers endroits dans le Rhode Island la semaine dernière, plus récemment dans et autour de l’Académie La Salle. Les détails sur l’intrigue du film étant serrés pour le moment, nous devrons simplement attendre et comment tout cela s’intègre dans le film final, qui devrait arriver sur Disney + à temps pour Halloween 2022. Les détails de cette histoire apparaissent pour la première fois dans le Journal de la Providence.

Sujets : Hocus Pocus 2, Hocus Pocus, Disney Plus