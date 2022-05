Hocus Pocus 2 obtient la date de sortie de septembre confirmée pour Disney +

Les sœurs Sanderson arriveront à Disney + un peu plus tôt que prévu, car la première de Hocus Pocus 2 est prévue pour septembre 2022. Comme on s’attendait à ce qu’ils arrivent à temps pour Halloween, l’événement Upfront de Disney a vu de nouvelles images de l’émission révélées à ceux de fréquentation et a annoncé que le film serait disponible sur la plateforme à partir du 30 septembre. L’une des suites originales très attendues à venir sur Disney+ cette année, Hocus Pocus 2 voit le retour des stars Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, qui feront à nouveau des ravages parmi les habitants de Salem autour d’Halloween.

Il a fallu trois décennies aux sœurs Sanderson pour faire leur retour dans le monde dans une suite que de nombreux fans souhaitent depuis. Hocus Pocus a frappé les cinémas et est devenu un énorme succès au début des années 1990. Après de nombreuses spéculations et rumeurs au cours des deux dernières années, les caméras du plateau de tournage ont tourné l’année dernière à Rhode Island, où tout un village a été construit à cet effet pour donner vie à la maison d’origine des sorcières. Depuis lors, nous avons été taquinés avec de nombreuses vidéos et images du retour des actrices originales dans la franchise, et il semble que cela ne sera pas trop long avant que nous ayons enfin une bande-annonce officielle et un premier bon aperçu du Sanderson de retour a l’action.

Hocus Pocus est l’un de ces films qui a réussi à transcender les générations avec sa popularité, et la suite captivera sans aucun doute l’imagination de ceux qui veulent obtenir un hit nostalgique ayant grandi dans les années 90 ainsi que toute une nouvelle génération d’enfants encore à découvrir le plaisir effrayant de la franchise.

Hocus Pocus 2 Ramène le favori des fans Billy Butcherson

Alors que de nombreux acteurs originaux de Hocus Pocus ne sont pas revenus pour le nouveau film, une personne qui rejoindra les trois sorcières dans leur dernière aventure est Doug Jones, qui reprend son rôle d’ex zombie de Winifred, Billy Butcherson. Jones est devenu l’un des plus grands acteurs de personnages d’une génération depuis qu’il a joué le rôle pour la dernière fois, apparaissant généralement dans des couches de prothèses et de maquillage pour représenter des créatures monstrueuses et des êtres d’un autre monde, et son retour dans Hocus Pocus 2 est celui qui a été bien accueilli par les fans.

Hocus Pocus 2 rejoint une gamme croissante de suites héritées nostalgiques pour tirer le meilleur parti des plateformes de streaming qui proposent le genre de suite qui n’aurait peut-être jamais été diffusée sur grand écran, mais qui est parfaite pour garder les abonnés intéressés par Disney +, HBO Max et Netflix. Nous avons déjà vu plusieurs films et émissions de télévision plus anciens faire revivre ces dernières années. Disney est certainement sur le coup avec ces offres, ayant toute une vague de remakes en direct de leurs classiques animés qui continuent de se déployer, y compris une nouvelle version de Pinocchio qui met en vedette Tom Hanks, et Enchanté suite, Désabuséqui arrive sur Disney + plus tard cette année avec les stars originales Amy Adams et Patrick Dempsey revenant dans leurs rôles d’origine.