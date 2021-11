Hocus Pocus 2 First Look révèle le retour des sœurs Sanderson sur Disney +

Les images de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy n’allaient jamais être très longues à fuir du tournage de Hocus Pocus 2 une fois que les actrices sont arrivées sur le plateau pour reprendre respectivement leurs rôles de Winnie, Sarah et Mary Sanderson. Il s’est donc avéré que le même jour que Disney a laissé tomber son premier regard officiel sur le trio de retour, une multitude d’images et de vidéos de leur retour de 30 ans dans le monde de la magie et de la sorcellerie sont déjà arrivées en ligne révélant le trio de nouveau en costume. Hocus Pocus 2 est sans aucun doute l’un des projets les plus attendus à venir à Disney + le prochain Halloween, car les fans attendent depuis longtemps de voir les Sanderson se relever à nouveau pour provoquer un chaos plus effrayant alors qu’ils tentent de tromper la mort et de rester pour toujours jeunes.

Ils sont déjà fous, fous, fous ! 🕯 Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sont en production le #HocusPocus2, à venir à l’automne 2022 le @DisneyPlus. #DisneyPlusDaypic.twitter.com/pLAxIrXmab – Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 12 novembre 2021

Après avoir reçu officiellement le feu vert en 2020, les fans étaient ravis d’apprendre que Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy serait de retour dans les rôles principaux, et bien qu’aucun des jeunes acteurs originaux du film de 1993 n’ait été invité à revenir, il y aura un autre visage familier sous la forme de Doug Jones qui reprendra son rôle de zombie Billy Butcherson. Le film a commencé à tourner il y a plus d’un mois à Rhode Island, tourné dans divers endroits de l’État ainsi que sur un ensemble de village construit à cet effet dans les années 1600, que nous avons pratiquement vu construire à partir de zéro grâce à l’attention insensée des photographes locaux. et de nouveaux débouchés. Même avec le film tentant de se cacher, sans succès, sous le titre provisoire de Black Flame Candle – je veux dire qui l’aurait deviné – beaucoup se sont réunis pour regarder le tournage et n’ont pas été déçus par ce qu’ils ont vu et partagé en ligne.

Le compte Instagram @hocuspocusguide a passé les dernières 24 heures à partager de nombreuses vidéos et images de l’ensemble, y compris des photos des trois protagonistes féminines quittant l’ensemble en costumes complets des sœurs Sanderson, même si diverses tentatives ont été faites pour les cacher aux caméras. Cependant, de nos jours, les téléphones sont beaucoup plus faciles à sortir qu’un appareil photo à téléobjectif, et nous pouvons donc toujours voir beaucoup avant toutes les images officielles, qui arriveront toutes à temps.

Le compte a tenu les fans au courant, et après des mois de clichés interminables du faux village érigé dans l’un des parcs de Rhode Island, voir ces clichés éphémères de la distribution principale est comme lancer un steak cru pour un lion. Les fans attendent depuis 28 ans le retour des Sanderson, et sans l’avènement de Disney + et un besoin de contenu « le plus recherché », il est probable que cette réunion n’aurait jamais eu lieu. Cependant, comme le montrent les vidéos de cascades et les clichés, cela se produit vraiment, et à la même époque l’année prochaine, la bougie Black Flame aura été rallumée et les Sanderson auront apporté une autre nuit de chaos dans le monde moderne.

Bien qu’il y ait eu peu de détails sur la suite révélés, le synopsis publié le mois dernier suggère que le film restera assez fidèle au film original et suivra une intrigue similaire alors qu’un groupe de jeunes tente de contrecarrer les efforts des Sanderson pour apporter leur mal moyens de se concrétiser. Hocus Pocus 2 arrivera sur Disney+ à temps pour Halloween 2022.

