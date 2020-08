HOCUS POCUS 2: distribution, intrigue, date de sortie et toutes les informations ici !!!

C’est 1993 American Comedy film de Kenny Ortega écrit par Neil

Cuthbert, Mick Garris.

DATE DE SORTIE DU HOCUS POCUS 2

Les fondateurs de Disney n’annoncent pas que le tournage n’a pas commencé depuis

suite et anticiper le même moment du film. Le film est lancé dans certaines parties et

les fans du monde entier ne peuvent pas attendre les nouvelles et le développement est lent

processus. En raison de la situation actuelle coronavirsus la production

capable de démarrer avant la fin de l’année.

CAST HOCUS POCUS 2

● Bette Midler comme Winfred.

● Sarah Jessica Parker dans le rôle de Sarah Sanderson.

● Kathy Najimy dans le rôle de Mary Sanderson.

● Omri Katz dans le rôle de Max Dennison.

● Thora Birch comme Dani Dennison.

TERRAIN HOCUS POCUS 2

Thackery voit la petite soeur loin du cottage de trois sorcières. Sanderson,

Winfred et Mary jettent sur Emily sa jeunesse et reviennent à la jeunesse et

processus de mise à mort. Les sorcières se transforment en noir immortel pour vivre le sien

coupable de ne pas avoir épargné.

Il dirigé par le père de Binx utilise les sorcières et avant

étant un livre de sorts, une malédiction ressuscitera pendant la pleine lune quand une vierge

sur Black Candle pour convaincre le père de l’identité de chat et les gardiens de

chalet personne n’appelle. Trois cents ans plus tard, Halloween est

se sentir instable de la famille et a déménagé de Los Angeles.

Max prend le béguin de Max Allison et mentionne son chalet familial comme musée à

impressionner et invite son spectacle dans des ponceuses pour convaincre que les sorcières étaient réelles et enquêter sur les lumières du cottage Bougie Black Flame et

tournage de pré-production jusqu’à présent et nous nous attendons à obtenir une suite pour l’original

film encore une fois

Et le film récent est réalisé par Adam le réalisateur et

le film initial n’a pas été un succès, mais a gagné en popularité par rapport au passé

dans de nombreuses années et les choses sont finalisées pour la sortie mais le

la situation actuelle a arrêté tout le processus de production en raison de corona

virus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂