Hocus Pocus 2 de retour du casting confirmé avec un nouveau réalisateur

Aujourd’hui apporte des nouvelles sur le tant attendu Hocus Pocus suite, confirmant le retour de TOUTES les sœurs Sanderson et d’un réalisateur pour le film.

Alors que nous savions que Hocus Pocus 2 était en développement pour Disney Plus, apporte aujourd’hui des nouvelles officielles dont les fans seront certainement enthousiasmés. Les trois sœurs Sanderson (Better Midley, Sarah Jessica Park et Kathy Najimy) seront de retour pour celle-ci! Plus encore, Adam Shankman ne dirige plus, même s’il fera toujours partie de la production dans son ensemble. Au lieu de cela, Anne Fletcher prend la direction des tâches avec le film qui sortira à l’automne 2022!

La chanteuse / actrice Bette Midler («The First Wives Club», «Beaches») revient sous le nom de Winifred Sanderson, avec Sarah Jessica Parker («Sex and the City») et Kathy Najimy («Sister Act») comme ses sœurs, Sarah et Mary, respectivement. Dans «Hocus Pocus 2», trois jeunes femmes ramènent accidentellement les sœurs Sanderson à l’époque moderne de Salem et doivent trouver comment empêcher les sorcières affamées d’enfants de faire des ravages dans le monde.

«Hocus Pocus 2» commencera la production cet automne sous la direction d’Anne Fletcher («The Proposal», «27 Dresses»), qui prend la direction de son ami et collègue Adam Shankman («Hairspray», «The Wedding Planner »), Avec Lynn Harris (« The Shallows ») comme productrice. Shankman est actuellement en production sur «Disenchanted» pour le studio, qu’il dirige, mais restera sur ce projet en tant que producteur exécutif avec Ralph Winter («Adrift») et David Kirschner («Curse of Chucky»). Steven Haft («Tigerland») est coproducteur.

Fletcher et Shankman se sont rencontrés pour la première fois en 1990 alors qu’ils étaient tous deux danseurs pour l’émission des Oscars®. Shankman a continué à l’embaucher comme son assistant chorégraphe, travaillant ensemble sur plus de 100 emplois différents. Le premier concert de réalisation de Fletcher a eu lieu en 2006 sur «Step Up», produit par Shankman.

«Aussi navré que je sois de ne pas pouvoir diriger mes amis Bette, Sarah Jessica et Kathy dans ce qui sera certainement un événement majeur pour Disney + en raison de conflits d’horaire, je ne pourrais pas être plus heureux de céder les rênes à Anne, qui a apporté tant de rires et de joie dans la vie des gens grâce à son travail précédent », déclare le producteur exécutif Adam Shankman. «Je suis toujours reconnaissante et fière d’aider à piloter ce projet ingénieux en tant que productrice exécutive aux côtés de la productrice Lynn Harris, que j’aime et admire en tant que collègue et amie depuis qu’elle m’a aidé à obtenir le poste de chorégraphie ‘Boogie Nights’.»

«Plus que jamais, les gens ont besoin de rire. Nous devrions rire tous les jours, et il y a tellement de plaisir à avoir avec ces trois femmes incroyables jouant de délicieux personnages d’un film si aimé », déclare la réalisatrice Anne Fletcher. «Je suis très reconnaissant de pouvoir jouer un rôle pour ramener ces sorcières à la vie, et le fait de travailler à nouveau avec mes amis de Disney le rend encore plus spécial. C’est un film pour tout le monde, des fans qui ont grandi avec le premier film à la prochaine génération de téléspectateurs, et j’ai hâte de commencer. «