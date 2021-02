Hobgoblin tease dans le marketing viral de Spider-Man 3?

Hobgoblin se dirige-t-il vers l’univers cinématographique Marvel? Il faudra peut-être des spéculations pour y arriver, mais il semble que Sony ait bien tease l’arrivée du méchant dans Spider-Man 3 récemment, via un certain marketing viral. Si cela se produit, il semble que le meilleur ami de Peter Parker, Ned Leeds, fera un mauvais virage dans un avenir pas trop lointain.

La taquinerie provenait d’un compte Instagram pour Flash Thompson, joué par Tony Revolori dans le MCU. Il s’agit d’un compte appartenant à un studio à des fins de marketing. Le compte a récemment partagé un article mettant en vedette Ned Leeds, joué par Jacob Batalon, et Betty Brant, interprété par Angourie Rice. Au-dessus d’eux se lit «ceci ou cela», ainsi qu’une liste des avantages et des inconvénients de chacun. Il semble que Flash effectue un sondage sur ses camarades de classe. Mais juste au-dessus de la tête de Ned se trouve un doodle orange qui ne ressemble pas à la capuche portée par nul autre que le Hobgoblin. Et ainsi, la porte est ouverte à la spéculation.

Hobgoblin est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man # 238 en 1983. Le personnage s’inspire beaucoup de son prédécesseur, le Green Goblin, que nous avons vu à l’écran plusieurs fois dans le passé. Mais jamais Hobgoblin. Ned Leeds est l’un des personnages de la bande dessinée qui a été Hobgoblin. En tant que tel, il a été spéculé depuis plusieurs années maintenant que Jacob Batalon finirait par effectuer la transformation. Ce petit peu d’orange dans la publication Instagram offre juste assez de fil d’Ariane menant dans cette direction.

Le méchant a une histoire extrêmement compliquée dans les pages de Marvel Comics. Ned Leeds travaille comme journaliste au Daily Bugle où il tombe amoureux de Betty Brant. Ned et Betty avaient déjà une romance dans Spider-Man: loin de chez soi. Il s’avère que Ned est le Hobgoblin. Mais ce n’est pas si simple que tout cela. Il est finalement révélé qu’un personnage différent, Roderick Kingsley, avait lavé le cerveau de Ned Leeds pour lui faire croire qu’il était le Hobgoblin. Kingsley a alors pu l’utiliser comme bouc émissaire.

On sait peu de choses sur l’intrigue de Spider-Man 3, qui reste sans titre officiel. Il semble que le film ouvrira le multivers Marvel, alors qu’Alfred Molina de Spider-Man 2 revient alors que Doc Ock et Jamie Foxx reprendront son rôle d’Electro de The Amazing Spider-Man 2. Andrew Garfield et Tobey Maguire seraient également censés reviendrait dans une certaine mesure, ce qui unirait les précédents acteurs de Spider-Man aux côtés de Tom Holland.

Benedict Cumberbatch devrait également reprendre son rôle de Docteur Strange. Cumberbatch se prépare également pour une suite solo, Docteur Strange dans le multivers de la folie. Jon Watts, qui a dirigé les deux Retour à la maison et Loin de la maison, retourne à la présidence du directeur pour la troisième tranche. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Spider-Man 3 est actuellement prévue pour sortir en salles le 17 décembre. Cette nouvelle nous parvient via le compte Flash Instagram. L’art du topper vient de @_artkin_ sur Instagram.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man