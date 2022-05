Hoarah Loux dans Elden Ring: Comment vaincre le boss légendaire dans le RPG d’action

Avant d’entrer Anneau Elden peut affronter le boss final, vous devez affronter une véritable légende au combat : Hourra Loux. C’est Godfrey, le premier Elden Lord que vous ayez jamais eu à combattre. Cette fois, cependant, c’est beaucoup plus fort !

Vous connaissez déjà une partie de la phase 1

Si c’est votre deuxième fois dans le capitale Leyndell s’arrête, la métropole gît dans les décombres et les cendres. Dans cet endroit où tu es déjà contre bonjour combattu, maintenant attends le vrai Godfrey sur toi. Contrairement à sa copie, auquel vous avez dû faire face lors de votre première visite, l’original en contient beaucoup plus. Il n’est pas l’un d’eux pour rien boss légendaires dans un RPG d’action.

C’est bien que vous n’ayez pas à vous habituer à de nouveaux schémas d’attaque dans la première phase du combat. Godfrey reviendra de temps en temps lancer son énorme hachevous frapper avec celui-ci et taper sur le sol. La plus grande différence par rapport à votre combat précédent contre la copie fantôme du premier Elden Lord est ceci énergie vitale nettement plus élevée votre adversaire.

De plus, les attaques de l’original ont aussi plus de pouvoir pénétrant et faire plus de dégâts en conséquence. Les attaques de votre adversaire « Elden Ring » se lisent très bien, c’est pourquoi vous a rapidement pris goût à celacomment les esquiver avec succès. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser une cendre fantôme comme d’habitude. Le recommandé ici est le Mimic Tear au niveau +10 ou alternativement le Cendres des Soldats du Grand Bouclier +10. Comme arme, vous devriez Flux sanglants +10 insérer.

© Du logiciel/Bandai Namco

Hoarah Loux est un dur à cuire

Une fois que vous Godfrey drainé la moitié de son énergie vitale ont, le vrai combat commence. Dans une courte cinématique, l’Elden Lord se débarrasse de son compagnon lion et vous affronte sans sa hache à la main. En vrai guerrier, il te veut maintenant en particulier déchirer à mains nuesce qui entraîne également un changement significatif dans son style de combat.

Au début de la deuxième phase, Hoarah devient Loux fonce vers toi et essayez de vous attraper et de lancer votre personnage en l’air. Si cette attaque passe, elle inflige des dégâts considérables et peut vous tuer éteignez-le dans le pire des cas. Avec le bon timing, cependant, vous pouvez esquiver l’attaque. Alternativement, vous pouvez la fuir si la roulade d’esquive est (encore) trop difficile.

© Du logiciel/Bandai Namco

Si vous avez bien survécu à la première phase, vos cendres spirituelles devraient encore avoir une juste part de leur énergie vitale. Vous pouvez donc continuer à les utiliser pour attirer l’attention du boss Elden Ring tout en le combattant tombe dans le dos.

En plus des lancers, il ne faut faire attention qu’à un gros attaque généralisée, ce qui fait exploser le sol sous vous, infligeant des dégâts décents. Alors prenez bien soin de vous !

Après un combat de boss difficile, vous obtiendrez l’écho de Hoarah Loux. © De Software/Bandai Namco © De Software/Bandai Namco

En récompense pour avoir vaincu Hoarah Loux dans Elden Ring, vous recevrez un impressionnant 300 000 runes et l’écho de Hoarah Loux.