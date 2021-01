Ho Mobile mettra à jour les numéros de série SIM volés avec l’attaque du hacker: vous n’avez plus à changer de carte

Ho Mobile a annoncé le début d’une opération qui conduira à la régénération des codes de série des SIM impliqués dans l’attaque de hacker qui a conduit au vol de diverses données personnelles des utilisateurs, dont l’ICCID, un code d’identification qui met les victimes à risque de la procédure malveillante dite Permutation SIM. Désormais, l’opérateur a annoncé que ces codes ne seront plus actifs mais remplacés par un nouveau code qui sera communiqué dès aujourd’hui via un SMS envoyé à tous les utilisateurs impliqués dans le vol.

«Nous nous excusons si nous avons dû mettre plus de temps que d’habitude pour répondre à vos questions», a écrit l’opérateur sur ses réseaux sociaux. «En parallèle, nous avons développé une solution innovante pour augmenter la sécurité: nous avons régénéré le Code de série SIM à tous les clients concernés, qui seront informés aujourd’hui par SMS et pourront recevoir à tout moment le nouveau code de série à utiliser en cas de changement d’opérateur. « Ce nouveau code d’identification remplace celui présent sur la SIM et entre les mains des hackers , qui n’aura donc plus aucune valeur.

De cette manière, Ho Mobile résout également un problème parallèle qui est apparu ces derniers jours, à savoir l’impossibilité de trouver une nouvelle carte SIM dans les magasins physiques des villes italiennes, submergé par les demandes de remplacement de la carte SIM et ralenti par les inconvénients continus des portails internes aux serveurs de l’opérateur. Avec le changement de série, il n’est plus nécessaire de changer la carte SIM (qui visait en fait à rendre obsolète le code volé lors de l’attaque) ni de se rendre dans une boutique autorisée. Toutes les informations sur le changement seront communiquées via un SMS et sont indiquées sur la page « New Serial » du site officiel.